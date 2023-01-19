83 жилых дома остались без отопления в Рудном из-за порыва на теплотрассе

Фото: ng.kz

Из-за прорыва на теплотрассе в Рудном без отопления остались 83 жилых дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Наша газета".

Авария произошла сегодня, 19 января, приблизительно в 10:30. Как сообщили в пресс-службе городского акимата, порыв произошёл на теплотрассе диаметром 530 мм на улице Горняков.

"Под отключение попадают 24 капитальных дома, частный сектор — 59 домов, юридических лиц — 16 строений, — сообщили в пресс-службе городского акимата. — В настоящий момент определяется место порыва. После его определения будут проведены работы силами аварийных бригад ТОО "Рудненские тепловые сети" в максимально короткие сроки".

Издание отмечает, что это не первый порыв в Рудном с начала отопительного сезона. Предыдущий произошёл 10 декабря на задвижке холодной воды на углу улиц Дзержинского — Горького. А 30 ноября без отопления остались 33 дома и школа.