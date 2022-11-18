83 человека заразились за сутки коронавирусом в Казахстане

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Минздрав обновил статистику суточной заболеваемости COVID-19 в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, положительный ПЦР-тест за минувшие сутки получили 83 казахстанца. Днём ранее речь шла о 72 заболевших в сутки.

Всего, по состоянию на 18 ноября лечение от КВИ продолжают получать 790 человек (–612+ и 178 КВИ-), из них в стационарах находится 100 пациентов, на амбулаторном уровне – 690 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся шесть пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – два пациентa, на аппарате ИВЛ – два пациента.