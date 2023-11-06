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82 тонны сена на четыре млн тенге случайно сожгли дети в области Абай

Сегодня, 16:15
АВТОР
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chgtrk.ru Сегодня, 16:15
Сегодня, 16:15
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Фото: chgtrk.ru

В одном из сёл в Аксуатском районе произошёл пожар: у одного из местных жителей загорелось сено. Пожар произошёл из-за игравшихся со спичками детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские установили, что сено подожгли двое детей. Играя во дворе одного из домов, учащиеся местной школы решили поиграть со спичками и случайно подожгли сено. Ущерб, нанесённый детьми, составил 4 млн тенге.

Следует отметить, если пожар произойдет в результате безнадзорности детей, с причинением кому-либо ущерба, то родители несут за это ответственность в установленном законом порядке. Досудебное расследование по ст. 202 УК РК продолжается.

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