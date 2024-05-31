82 пляжа будут открыты летом в Акмолинской области

Летом в Акмолинской области планируют открыть 67 коммунальных и 15 частных пляжей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

В рамках подготовки к купальному сезону водолазными отделениями оперативно-спасательного отряда проверено дно водоёмов на 74 пляжах. Всего, заявителями подано 107 заявок на обследование.

"На сегодня пригодными признаны 42 пляжа, не пригодны 24, ещё восемь пляжей находятся на стадии рассмотрения. Основная причина непригодности – заболоченное дно водоёма", - сообщили в ДЧС.

Обследование дна будет продолжено. Процесс затрудняется розливом воды в связи с обильными паводками и затоплением подъездов к водоёмам.

Также сотрудники ДЧС обучили более 50 общественных спасателей, которые будут осуществлять дежурства на водоёмах во время купального сезона.