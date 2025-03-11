В Кокшетау на машинах скорой помощи тестируют мобильные комплексы, фиксирующие нарушения Правил дорожного движения. За месяц выявили более 8 000 фактов, передаёт BaigeNews.kz.

Система, установленная на автомобиле скорой медицинской помощи, за месяц зафиксировала более 8 000 потенциальных нарушений.

"Цифровые инструменты помогают выявлять проблемные зоны и работать над их улучшением, а также способствуют формированию культуры ответственного вождения. Важно не просто фиксировать нарушения, а понимать их причины и находить решения, которые сделают дороги безопаснее для всех", - заявил руководитель Управления цифровизации и архивов Акмолинской области Ержана Магжан.

Мобильный аппаратно-программный комплекс Sergek Patrol, установленный на автомобиле скорой помощи, оснащён искусственным интеллектом, передовыми камерами и радаром для автоматической фиксации нарушений и способен фиксировать нарушения в тёмное время суток, в любую погоду даже при отсутствии связи.

В режиме реального времени комплекс фиксирует нарушение правил остановки и стоянки, несоблюдение дорожных знаков и разметки, проводит сверку номеров транспортных средств по базам данных.

Система настроена на фиксацию превышения скорости в зонах 60 км/ч и 80 км/ч. Пока она работает в режиме анализа: штрафы не выписываются. Данные используются исключительно для выявления проблемных зон и разработки мер по повышению безопасности на дорогах.