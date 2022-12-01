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  • 800 тысяч отдал аферистке житель Шымкента за должность физрука в школе
inbusiness.kz Сегодня, 14:22
113
Сегодня, 14:22
113
Фото: inbusiness.kz

800 тысяч отдал аферистке житель Шымкента за должность физрука в школе

В Шымкенте мужчина оказался обманут мошенницей, которая пообещала трудоустроить его в школу, пеердает BaigeNews.kz. Горожанин хотел работать учителем физкультуры. 

"В Управление полиции Абайского района обратился местный житель с заявлением о мошенничестве. Со слов потерпевшего, случайная знакомая пообещала ей работу учителем физкультуры в школе, и взяла за свою “услугу” 800 тысяч тенге. Спустя время, злоумышленница так и не выполнила обещание", - сообщили в пресс-службе ДП Шымкента. 

Факт следователи зарегистрировали по статье 190 УК РК “Мошенничество”. В ходе оперативных мероприятий 43-летнюю подозреваемую задержали и доставили в Управление полиции. В настоящее время проводятся следственные работы.

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#мошенничество #Шымкент #трудоустройство
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:22
113
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