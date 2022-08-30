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  • 800 рабочих мест появится с запуском нового инвестпроекта в Экибастузе
gov.kz Сегодня, 12:03
142
Фото: gov.kz

800 рабочих мест появится с запуском нового инвестпроекта в Экибастузе

Строительство экологически чистого предприятия ведется в промышленной зоне ГРЭС-1 в Экибастузе, передает BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Павлодарской области. Продукцию предприятия - высокомарочный ферросилиций - намерены экспортировать в США, Южную Корею и Японию.

Производственная мощность завода составляет 240 тысяч тонн ферросилиция в год. По словам генерального директора Мадияра Даниярова, инвестиционный проект экологически безопасен. Установленная система, практически не имеющая аналогов в мире, обеспечивает самую высокую степень очистки воздуха до 99,8 процента. Происходит это за счет улавливания пыли и превращения ее в побочный продукт - микрокремнезем, который дальше используется в строительной промышленности.

"Основное технологическое здание состоит из печного корпуса, разливочного цеха и склада готовой продукции. Фундаментальные работы полностью завершены, земляные работы выполнены на 90 процентов, возводится металлоконструкция", - рассказал Данияров.

Запуск проекта планируется в четвертом квартале 2023 года. Объем инвестиций составит 92 миллиарда тенге. На этапе строительства будет создано 1500 временных, после ввода в эксплуатацию 800 постоянных рабочих мест. Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков отметил необходимость создания инфраструктуры для работников предприятия.

"Это очень короткие сроки для строительства такого современного инвестиционного проекта. За семь месяцев строительства, с учетом особенностей предприятия, уже видны результаты", - подчеркнул он.

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#строительство завода #Экибастуз
Сегодня, 12:03
142
Журналист

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