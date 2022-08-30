800 рабочих мест появится с запуском нового инвестпроекта в Экибастузе

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Строительство экологически чистого предприятия ведется в промышленной зоне ГРЭС-1 в Экибастузе, передает BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Павлодарской области. Продукцию предприятия - высокомарочный ферросилиций - намерены экспортировать в США, Южную Корею и Японию.

Производственная мощность завода составляет 240 тысяч тонн ферросилиция в год. По словам генерального директора Мадияра Даниярова, инвестиционный проект экологически безопасен. Установленная система, практически не имеющая аналогов в мире, обеспечивает самую высокую степень очистки воздуха до 99,8 процента. Происходит это за счет улавливания пыли и превращения ее в побочный продукт - микрокремнезем, который дальше используется в строительной промышленности.

"Основное технологическое здание состоит из печного корпуса, разливочного цеха и склада готовой продукции. Фундаментальные работы полностью завершены, земляные работы выполнены на 90 процентов, возводится металлоконструкция", - рассказал Данияров.

Запуск проекта планируется в четвертом квартале 2023 года. Объем инвестиций составит 92 миллиарда тенге. На этапе строительства будет создано 1500 временных, после ввода в эксплуатацию 800 постоянных рабочих мест. Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков отметил необходимость создания инфраструктуры для работников предприятия.