800 электробусов и автобусов на газе хотят закупить власти Алматы

В Алматы на предстоящей сессии маслихата рассмотрят проект бюджета на 2025–2027 годы. В нём одним из приоритетов станет развитие транспортной инфраструктуры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу городского маслихата.

В планах – средний ремонт 300 км дорог, обновление 30 км тротуаров, остановочных карманов и площадок. На эти цели предусмотрено 35,8 млрд тенге.

"Для улучшения экологической обстановки в 2025 году город запланировал приобретение 600 автобусов на газе и 200 электроавтобусов", - проинформировали в маслихате.

В присоединенных территориях, таких как мкр Жас Канат, Шугыла, Альмерек, Акжар, Рахат, Мадиниет и Боралдай, продолжится строительство дорог. Это улучшит транспортное обслуживание для более чем 70 тыс. жителей.

Кроме того, в 2025 году запланировано завершение строительства развязки на пр. Сейфуллина и ул. Жансугурова, пробивки ул. Саина от пр. Рыскулова до ул. Акын Сара и пр. Абая до границы города.

"Эти меры не только сделают город более удобным для жителей, но и помогут сократить выбросы, создавая экологичный и комфортный общественный транспорт", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что новые автобусы вышли на маршруты в Астане.