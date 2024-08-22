80 тыс ампул с лекарствами пытались контрабандой ввезти в Казахстан
Сегодня, 09:35
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Сегодня, 09:35Сегодня, 09:35
147Фото: пресс-служба КНБ РК
16 августа 2024 года Пограничной службой КНБ в железнодорожном пункте пропуска "Алтынколь" области Жетысу пресечена попытка провоза крупной партии медикаментов, передаёт BaigeNews со ссылкой на КНБ.
"Лекарственные средства неизвестного происхождения в количестве 80 000 ампул без сопроводительных документов были обнаружены в железнодорожном контейнере. Груз передан в Департамент экономических расследований области для принятия процессуального решения", - говорится в сообщении.
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