80 тыс ампул с лекарствами пытались контрабандой ввезти в Казахстан

16 августа 2024 года Пограничной службой КНБ в железнодорожном пункте пропуска "Алтынколь" области Жетысу пресечена попытка провоза крупной партии медикаментов, передаёт BaigeNews со ссылкой на КНБ.

"Лекарственные средства неизвестного происхождения в количестве 80 000 ампул без сопроводительных документов были обнаружены в железнодорожном контейнере. Груз передан в Департамент экономических расследований области для принятия процессуального решения", - говорится в сообщении.