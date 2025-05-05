В Шымкенте у озера Тулпар заработал 80-метровый фонтан, передаёт BaigeNews.kz.

"Идея его создания возникла давно. Хотелось, чтобы в нашем городе появился водный ориентир – яркий, запоминающийся, способный стать одной из визитных карточек и, возможно, не уступающий Женевскому фонтану. Мы стремились воплотить проект, который станет не только украшением, но и гармонично дополнит природный пейзаж озера", – написал аким города Габит Сыздыкбеков в соцсетях.

Функционировать фонтан будет по графику в автоматическом режиме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ғабит Әбдімәжитұлы Сыздықбеков (@gabit_syzdykbekov)

Сообщалось, что с 1 мая в Астане начали работать фонтаны. На данный момент в столице подключено более 50 фонтанов, сообщили в акимате города.

В Алматы также заработали 56 фонтанов, из которых 11 "сухих". Фонтаны будут работать ежедневно с 8:00 до 23:00, пока температура не опустится ниже +5°C.