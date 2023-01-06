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КазАвтоЖол Сегодня, 17:03
21
Сегодня, 17:03
21
Фото: КазАвтоЖол

80 машин застряли в снегу в Абайской области

В Абайской области дорожные рабочие расчистили путь к 80 машинам, застрявшим в снегу с часу ночи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

Теперь спецтехника сопровождает колонну, которая состоит из 75 легковых, четырёх грузовых машин и двух автобусов на трассе "Алматы-Усть-Каменогорск" (поворот Таскескен-Аягоз).

Работы по вызволению людей из снежного плена и ликвидации последствий непогоды в регионе продолжаются.

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#непогода #трасса #Казавтожол
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:03
21
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