80 машин застряли в снегу в Абайской области

Фото: КазАвтоЖол

В Абайской области дорожные рабочие расчистили путь к 80 машинам, застрявшим в снегу с часу ночи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

Теперь спецтехника сопровождает колонну, которая состоит из 75 легковых, четырёх грузовых машин и двух автобусов на трассе "Алматы-Усть-Каменогорск" (поворот Таскескен-Аягоз).

Работы по вызволению людей из снежного плена и ликвидации последствий непогоды в регионе продолжаются.