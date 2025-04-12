На "Туркестан Арене" стартовали VI Молодёжные спортивные игры. В этом году масштабное событие приурочено к 80-летию Победы, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Игры продлятся до 1 октября и охватят 34 вида спорта. В соревнованиях участвуют более 2000 юных спортсменов со всех уголков страны. Только от Туркестанской области — свыше 300 участников.

Церемонию открытия посетили министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, аким области Нуралхан Кушеров, представители спортивных ведомств и известные спортсмены.

"Наши предки проявили доблесть в жестокой войне и подарили нам мирное небо. Нельзя забывать о подвигах и заслугах героев. Как вы знаете, Глава государства уделяет особое внимание развитию спортивной сферы. В результате уровень отечественного спорта растет с каждым годом. Наши спортсмены добиваются ярких успехов на международных соревнованиях и славят страну. А такие комплексные мероприятия, как молодежные спортивные игры, дадут толчок к выведению отечественного спорта на новый уровень. Они также обучают молодое поколение вести здоровый образ жизни. Я уверен, что в этом году на педьестале будут стоять лучшие спортсмены", – сказал министр туризма и спорта.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров отметил, что в регионе динамично развивается спортивная отрасль.

"В целях развития массового спорта в 2024 году завершено строительство 73 спортивных объектов. В 2025 году будет введен в эксплуатацию 51 спортивный объект современного типа. В их числе есть гребной канал и ипподром. Вы защищаете честь не только области, но и всей страны на спортивных соревнованиях. Через эту гонку вы сделаете шаг к большим вехам. Пусть из вас выйдут чемпионы мира, олимпийские чемпионы! Желаю всем честной конкуренции, успехов и ярких побед!" - сказал Нуралхан Кушеров..

VI молодежные спортивные игры пройдут во всех регионах страны. В том числе в Туркестане будут организованы соревнования по баскетболу, гребле на байдарках и каноэ.

Стоит отметить, что VI молодежные спортивные игры Республики Казахстан в этом году проводятся в рамках реализации Концепции развития физической культуры и спорта РК на 2023-2029 годы, формирования национальной сборной команды и подготовки к международным соревнованиям, в том числе летним Азиатским играм среди молодежи, которые пройдут в Бахрейне в 2025 году.