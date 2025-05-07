В Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилёва состоялась презентация книги "Хат жаздым қалам алып қан майданнан", приуроченной к 80-летию Великой Победы. В сборнике опубликованы ранее неизвестные письма казахстанских фронтовиков, написанные в годы Великой Отечественной войны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Книга объединяет не только строки известных героев — таких как Бауыржан Момышулы, Малик Габдуллин, Азильхан Нуршаихов и Алия Молдагулова — но и письма более 130 неизвестных солдат, чьи истории сохранились лишь в семейных архивах. Кроме того, в сборнике представлены воспоминания Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о брате своего отца — Касыме, не вернувшемся с фронта.

"Эти письма никогда прежде не публиковались. Они взяты из семейных архивов и фондов редких рукописей НАН РК. Солдатские строки позволяют по-настоящему почувствовать боль войны и осознать, насколько ценен мир", — подчеркнул ректор ЕНУ, академик Ерлан Сыдыков.

В мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, учёные, писатели и студенты

"Невозможно читать эту книгу без волнения. Это живая история, наполненная судьбами. Такие издания важны для воспитания молодёжи и укрепления патриотизма", — поделился впечатлениями известный политик и публицист Куаныш Султанов.

По словам организаторов, работа над проектом продолжится — в планах публикация серии книг, в которых будут собраны письма солдат, пропавших без вести, чтобы сохранить их имена в памяти народа.