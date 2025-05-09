9 мая тысячи горожан собрались у Вечного огня. Среди пришедших на церемонию возложения цветов - дети и внуки фронтовиков, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и участники боевых действий в Афганистане, передаёт корреспондент Baigenews.kz.

Многие павлодарцы пришли с портретами своих родственников - участников Великой Отечественной войны. В числе первых цветы возложил глава региона. За ним прошли парадные "коробки" военных, полицейских, спасателей. Затем к обелиску смогли подойти обычные горожане. Они принесли к Вечному огню сотни алых гвоздик и роз.

Церемония началась с минуты молчания в память о погибших на фронтах войны. Всего из Павлодарской области на фронт были призваны 46 тысяч человек, из них почти половина - 22 тысячи - не вернулись домой: погибли в боях, не оправились от тяжёлых ран и пропали без вести. Более 10 тысяч фронтовиков были награждены боевыми орденами и медалями. Высокого звания Героя Советского Союза удостоен 31 человек, восемь - стали полными кавалерами Ордена Славы.

В этом году 80-летие Победы в Павлодарской области встречают 8 ветеранов и более 2800 тружеников тыла. Участников войны сегодня у Вечного огня не было - здоровье уже не позволяет, поэтому праздник приехал прямо к ним. Оркестр выступил под окнами героев. А вот труженики тыла к Вечному огню пришли, их сопровождали дети и внуки. Да и многие другие горожане приходили семьями: взрослые останавливались у обелиска, чтобы рассказать детям о значении Дня Победы и подвиге их дедов и прадедов. Дети фронтовиков едва сдерживали слёзы.

Павлодарка Карлыгаш Жусупова на возложение цветов пришла с портретом своего деда-фронтовика. Тапен Копбаев прошёл всю войну, был ранен, но вернулся домой живым, воспитал пять сыновей и пять дочерей.

"Мой дедушка родился в 1900-ом году. Прошёл войну, воевал под Брянском. Нам, внукам, о своем боевом прошлом ничего не рассказывал, считал, что это слишком страшно. Но он рассказывал детям, а мы подслушивали, как на фронте было непросто, каково было идти в первый бой после всего двух месяцев подготовки. Молодые ребята шли за своими командирами, бились за каждый метр земли. И отголоски той войны остались с дедушкой навсегда: когда мы были маленькими, он никогда нам не позволял выкидывать хлеб, учил ценить еду, уважать старших, особенно - участников войны, тружеников тыла и просто пожилых людей. На войне дед был ранен осколком в ногу, из-за чего потом хромал", - рассказала Карлыгаш Жусупова.

Даже испытав ужасы войны, Тапен Копбаев остался жизнерадостным и очень семейным человеком.

"Он был весёлый, компанийский. Любил музыку, сам сделал домбру. И семья у нас была очень дружная, - вспоминает Карлыгаш Жусупова. - Дедушки не стало в 1984 году, но 9 мая мы всегда приходим к Обелиску и возлагаем цветы. В память о нем дома будет праздничный ужин. Мама пригласила всех своих сестёр и братьев, и мы будем сегодня отмечать этот важный праздник".

Почтить память дяди-фронтовика пришла к Вечному огню и павлодарка Юлия Лукашенко. Ее дядя Иван Лашун был танкистом, погиб в бою.

"Он учился в танковом училище, погиб на фронте в 1944 году, похоронен в Херсонской области. Ему было всего 23 года", - рассказывает Юлия Лукашенко.

В семье Татьяны Лёзовой, которая пришла возложить цветы к Вечному огню, хранят память о двух участниках войны. Один из них - 17-летний парень - специально исправил в документах год рождения, чтобы попасть на фронт. Погиб, когда до Победы оставалось всего ничего. Произошло это 22 апреля 1945 года в Германии. На память о молодом парнишке не осталось даже фотографии.

"Брат моего отца, Виктор Савицкий, тоже дошёл до Германии. Он танкист, был тяжело ранен, но вернулся", - добавляет павлодарка, стараясь не расплакаться.

Уже после возложения цветов небольшой концерт для павлодарцев организовали в Горсаде. Также в этот день подарком для горожан стал новый мурал, посвящённый героям войны. Художники успели закончить рисунок на торце пятиэтажки перед самым праздником. Теперь со стены дома на город смотрят Сагадат Нурмагамбетов и Рахимжан Кошкарбаев. Художники постарались передать не трагизм войны, а радость Победы и мирное голубое небо, за которое боролись фронтовики. Кроме того, в День Победы артисты театра имени Чехова показали павлодарцам спектакль о судьбах девушек зенитчиц "А зори здесь тихие".

Основная праздничная программа началась в шесть вечера на центральной набережной, прямо под открытым небом. Завершится празднование салютом.

Фото: Александра Григорьева