80 километров пробегут ультрамарафонцы из Семея в день рождения великого Абая

10 августа — День Абая. 179-летие великого поэта и философа на его родине в Абайской области отмечают разнопланово. Спортсмены выразили своё уважение творчеству гения в виде ультрамарофона на дистанцию 80 км из Семея в урочище Борили. Для этого в областном центре собрались больше 150 активистов из разных городов. Рекордный призовой фонд составил 1,5 млн. тенге. Столько бегуны-любители в Казахстане ещё не получали, уверяют организаторы. Какое настроение царило на "пути Абая" перед стартом, и какие произведения писателя вдохновляют бегунов, выяснял корреспондент BaigeNews.kz.

Марафон "Abai Joly 100 miles" стартовал от международного аэропорта Семея в 8 часов утра. Первый и самый главный подарок преподнесла погода. За несколько минут до начала закончился дождь и вышло солнце.

Ультрамарафон, посвящённый Абаю Кунанбаеву, рассчитан на две дистанции. Классический маршрут предполагает преодоление участка от Семея до урочища Жидебай, расстояние между которыми 160 км (100 миль). Половина этой длины – отрезок в 80 км от Семея до Борили – это вторая дистанция ультрамарафона.

В первом марафоне, который прошёл ровно год назад в Абайской области, бегуны соревновались на обеих дистанциях. В этом году совершат забег только на 80 км.

Организатор спортивного мероприятия – республиканское общественное объединение "EL SPORT", которым оказал поддержку Университет им. Шакарима г. Семей и многочисленные спонсоры.

"Наши участники бегут с целью привлечь внимание к творчеству Абая. Мы хотим показать, что пропагандировать его наследие могут не только историки и филологи, но и спортсмены. Мы призываем всех приобщаться к творчеству великого писателя, встать на путь Абая - на путь просвещения, развития, возрождения", - рассказал глава РОО "EL SPORT", организатор мероприятия Рамазан Саттарулы.

Ранним утром 10 августа на территории около международного аэропорта собралось 152 зарегистрированных участника и солидная группа поддержки. Бегуны прибыли из Атырау, Алматы, Астаны, Кокшетау, Костаная, Павлодара, а также сёл и городов Абайской области.

"Победители в двух возрастных категориях получат денежные призы по 300, 250 и 200 тысяч за 1, 2 и 3 место соответственно. В этом году у нас хороший призовой фонд благодаря нашим спонсорам. Такие призы в Казахстане бегуны любители ещё не получали", - заверил Рамазан Саттарулы.

Балгабай Кульпеисов приехал в Семей почтить наследие Абая из Борового. На его спортивном счету 40 марафонов и 15 полумарафонов.

В 1995 году он вместе со своим учеником пробежал внушительную дистанцию "Костанай-Караул" в рамках марафона к 150-летию со дня рождения Абая. В 2020 он присоединился к забегу уже по случаю 175-летнего юбилея.

Супер-аташке почти 70 лет. Бегает сколько себя помнит. Трое детей поддерживают отца и следуют его хорошему примеру. Для самого Балгабая Кульпеисова образчиком во многом является Абай Кунанбаев. Даже в спорте.

"Если бы Абай жил в наше время, то стал бы олимпийским чемпионом. Его потомки рассказывали, что Абай переплывал бурный Иртыш, чтобы выразить свои чувства любимой женщине, будущей жене. Это был непростой участок реки. А значит, он был очень силён и вынослив", — пересказывает легенду марафонец Балгабай Кульпеисов.

Наш собеседник из Бурабая не упускает возможности принять участие в марафонах, посвящённых памятным датам. В его беговом резюме марафон в честь казахского ханства, юбилея Курмангазы, и других важных персон и событий. Он побывал с забегами в Монголии, Украине и России.

"Сегодня буду бегать 6 км, так как возраст уже не позволяет преодолевать разом большие расстояния", — уточнил Балгабай-ага.

Не все могут преодолеть расстояние в 80 км. Это хорошо понимают и организаторы, и участники. И чтобы дать людям возможность прикоснуться к спортивному события, организаторы добавили к классической программе дополнительную дистанцию. Так в этом году появилась 6-километрвоая дистанция - спутник марафона, который и собрал такое большое количество участников.

Забег на шести-километровку состоялся перед стартом на основную дистанцию. Победителем в ней стал Хусан Файзиев, 34-летний военнослужащий, отец четверых детей. Выходец из Шымкента 13-й год проходит военную службу в Семее. Дистанцию он пробежал за 24 минуты и 40 секунд.

"Я не пью, не курю, занимаюсь спортом и всех призываю к здоровому образу жизни. По военной службе приходилось бегать и по 40 км, да ещё и со снаряжением. Люблю произведения Абая. Особенно слова назидания. Впечатляет и труд Мухтара Ауэзова о великом писателе "Путь Абая". Его очень чтят у нас в Шымкенте. В целом 6-километровый забег был непростым. Мешал ветер", — отдышавшись после финиша, поделился первыми впечатлениями Хусан Файзиев.

В главном забеге на 80 км из Семея до Борили принимает участие 19 человек. Среди них графический дизайнер из Семея Владимир Евтин.

4 месяца назад Владимир увлёкся бегом. Начинал с 5 км за вечер, за лето его пробежки растянулись до 10 км. Он считает, что это самый доступный и удобный вид спорта.

"Главное, выйти из дома и побежать. Инвентарь не нужен, время выбираешь сам, да и результат ошеломляющий. Моя цель была сбросить лишний вес. Сейчас смотрю в зеркало и радуюсь. Положительный эффект колоссальный, всем рекомендую", — посоветовал Владимир.

Плечом к плечу с начинающим любителем побежит легендарный в стране бегун Рауан Абылханов из Алматы. 42-лений военнослужащий, командир боевой машины, вошёл в книгу рекордов Казахстана. В конце октября 2022 года он побил рекорд, пробежав 350 км за 47 часов 23 минуты.

Рауан увлекается лёгкой атлетикой больше 10 лет, регулярно участвует и побеждает в марафонах. Дома с победой его ждут жена, сын и семь дочерей. Судьи считают, что он один из фаворитов супермарафона.

"Самое сложное на длинных дистанциях – это встречный ветер и подъёмы. Но трудности закаляют. Недавно я поставил себе новую цель - пробежать 1000 километров и побить очередной рекорд. Сейчас я готовлюсь к этому событию", — поделился своими планами Рауан Абылханов.

Марафонцы дистанции 80 км до урочища Борили Абайского района стартовали в 9 утра. По подсчётам бегунов, им понадобится от 6 до 10 часов, чтобы добежать до финиша. Каждые 10 км на всём протяжении отрезка устроены пункты, где участники могут перекусить и выпить волы, в том числе два пункта горячего питания.

10 августа в Абайской области пройдут десятки меропрятий, приуроченные к 179-летию со дня рождения Абая Кунанбаева. Возложения цветов, концерты, шествие в национальных костюмах и интеллектуальные соревнования на знание произведений великого писателя.

Фото: Альбина Халел