80% казахстанцев готовы участвовать в решении проблем изменения климата - исследование ПРООН

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Программа развития ООН в Казахстане презентовала результаты социологического опроса "Осведомлённость населения Республики Казахстан об изменении климата", сообщает BaigeNews.kz.

Соцопрос показал, что значительное количество жителей (около 80%) готовы предпринимать самостоятельные усилия для улучшения экологической ситуации в стране – придерживаться осознанного потребления, сокращать использование ресурсов, сортировать отходы и так далее.

В опросе приняли участие 2168 человек из всех регионов Казахстана.

Большинство опрошенных считают, что на изменение климата сильно влияет человеческий фактор. Так, 72,2% респондентов уверены, что деятельность человека оказывает "высокое воздействие" или "значительное воздействие" на климат. Однако больше половины из них низко оценивают информированность населения об адаптационных мерах к последствиям изменения климата (61,15%).

По сравнению с исследованиями 2012 и 2020 годов, в 2022 г. наблюдается незначительный спад интереса людей к проблеме изменения климата. Аналитики связали это с пандемией, геополитическим кризисом и т.д.

Несмотря на это, интерес к проблеме остается стабильным, люди обладают определенной активностью к поиску такой информации, более того, готовы лично участвовать в реализации соответствующих мер.

Больше половины опрошенных (55,20%) считают, что уровень экологической культуры населения Казахстана средний. Для сравнения, в исследовании 2012 года 63% опрошенных считали уровень экологической культуры среди казахстанцев низким.