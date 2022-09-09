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80 часов подметал улицы купивший больничный лист карагандинец
Жителя Карагандинской области наказали за покупку поддельного больничного листа, передаёт BaigeNews.kz.
На одном из предприятий региона сотруднику потребовались три выходных. 27-летний мужчина решил не брать отпуск без содержания, а приобрёл у неизвестных больничный лист за четыре тысячи тенге и отнёс в отдел кадров. Специалисты выявили "липовый" документ и сообщили об этом в полицию, передаёт BaigeNews.kz
"В отношении работника зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 385 УК РК ("Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград"). Судом назначено наказание в виде привлечения к 80 часам общественных работ", — уточнили в местном ДУИС.
В качестве подтверждения пресс-служба областного департамента уголовно-исполнительной системы предоставила фотографию, где осуждённый занят наведением порядка на улицах.
Фото: ДУИС по Карагандинской области и по области Ұлытау
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