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  • 80 часов подметал улицы купивший больничный лист карагандинец
pixabay.com Сегодня, 16:43
377
Фото: pixabay.com

80 часов подметал улицы купивший больничный лист карагандинец

Жителя Карагандинской области наказали за покупку поддельного больничного листа, передаёт BaigeNews.kz.

На одном из предприятий региона сотруднику потребовались три выходных. 27-летний мужчина решил не брать отпуск без содержания, а приобрёл у неизвестных больничный лист за четыре тысячи тенге и отнёс в отдел кадров. Специалисты выявили "липовый" документ и сообщили об этом в полицию, передаёт BaigeNews.kz

"В отношении работника зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 385 УК РК ("Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград"). Судом назначено наказание в виде привлечения к 80 часам общественных работ", — уточнили в местном ДУИС.

В качестве подтверждения пресс-служба областного департамента уголовно-исполнительной системы предоставила фотографию, где осуждённый занят наведением порядка на улицах.

Фото: ДУИС по Карагандинской области и по области Ұлытау

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#подделка документов #ДУИС #Карагандинская область
Сегодня, 16:43
377
Дамир Абуов Журналист

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