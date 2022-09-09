Лента новостей
- Лучшие бизнес-идеи казахстанцев получат гранты 18:09 0
- Президент ФИФА может посетить Казахстан 17:51 74
- Более 3300 голов КРС были отправлены на убой из-за бруцеллёза в ЗКО 17:25 153
- На 72 миллиона тенге оштрафовали службы технадзора за недостаточный контроль качества автодорог 17:20 102
- Казахстан приняли в международный комитет военной медицины 17:19 120
- Отбасы банк изменил порядок выдачи промежуточных займов 17:06 220
- 80 часов подметал улицы купивший больничный карагандинец 16:43 198
- Касым-Жомарт Токаев посетил посольство Великобритании в Казахстане 15:58 204
- Казахстанские боксёры могут не попасть на Олимпиаду 15:45 584
- Добычу нефти на Карачаганаке приостановят 15:19 220
- "Сборище демсил – это "старый Казахстан"! - Айдос Сарым 15:09 696
- Касым-Жомарт Токаев принял Токтара Аубакирова 14:56 357
- "Хочу увидеть детей и улыбку жены". Истории костанайских пожарных, которые не могут пока вернуться домой 14:46 541
- Новый спортивный комплекс открыли в селе Саумалкол в СКО 14:43 187
- Как будут бороться с приписками в Damumed, рассказала Ажар Гиният 14:19 428
- Чёрный бизнес: продажей наркотиков подрабатывал столичный предприниматель 14:06 333
- 16 лет "строгача" получил казахстанский наркодилер 13:50 327
- В 200 селах Казахстана нет амбулаторий и медпунктов — Минздрав 13:45 283
- Токаев направил телеграмму соболезнования в связи кончиной Королевы Елизаветы II 13:32 271
- Флаги посольств США и Великобритании в Казахстане приспущены 13:28 305
- Основатель "Астана Моторс" передаёт акции топ-менеджерам компании 13:00 982
- Павлодарский центр занятости трудоустраивал умерших людей 13:00 278
- Что влияло на курс доллар-тенге в августе 2022, рассказали в Нацбанке 12:36 326
- Авиакомпанию SCAT оштрафовали за поздний ответ пассажиру 12:31 343
- Свыше 20 тонн серной кислоты обнаружили полицейские в Жетысуской области 12:05 374
- Казахстанцев предупредили о резком похолодании 11:51 518
- "Древо жизни" появится в новом столичном парке 11:48 255
- Рассылка о массовом падеже скота в Казахстане из-за вакцин оказалась фейком 11:08 328
- Казахстанский теннисист прошёл в полуфинал Челленджера в Испании 10:46 443
- Астанчане перечислили в фонд ОСМС 143,2 миллиарда тенге 10:32 350
- Более 11 тысяч человек получили статус кандаса с начала года 10:10 368
- "Специально не стал добивать". Чемпион мира удивил подробностями своего поражения известному казахстанцу 09:50 1448
- Осуждены организаторы ещё одной финпирамиды в Нур-Султане, собравшие более 1,5 миллиарда тенге 09:39 613
- В Великобритании начался десятидневный траур после смерти Елизаветы II 08:57 997
- В ВКО летят дополнительные вертолёты МЧС для тушения пожаров 08:45 419
- 253 человека заразились COVID-19 за сутки в Казахстане 08:27 383
- В акмолинца случайно выстрелили на рыбалке 07:30 438
- Для поступающих на IT-специальности вводится новый предмет на ЕНТ 06:40 869
- В розыск объявили мужчину за долг по алиментам в 4,3 миллиона тенге 05:33 452
- В СКО переименуют озеро Сасыкколь 04:43 770
- Доля онлайн-торговли в Казахстане с начала года составила 8,7% 03:40 336
- Останки казахстанского солдата передали посольству Казахстана в Москве 02:25 617
- Новый британский король взял себе имя Карл III 01:12 777
- Как встречали болельщики теннисиста Алана Курмангалиева в Нур-Султане 00:30 397
- Скончалась королева Елизавета II 08.09.2022 1045
- Грузовой локомотив протаранил легковушку близ Талдыкоргана 08.09.2022 387
- 15 тысяч домашних животных бесплатно чипируют в Алматы 08.09.2022 407
- Первую детскую команду по пара-хоккею презентовали в Нур-Султане 08.09.2022 409
- Заморозки в Нур-Султане и шести областях Казахстана прогнозируют синоптики 08.09.2022 542
- Массу нарушений в работе аэропорта Нур-Султана выявили аудиторы 08.09.2022 451
- Глава католической церкви в РК: визит Папы Римского — великое благословение 08.09.2022 478
- Как будут оценивать сгоревшие дома пострадавших в Костанайской области 08.09.2022 403
- Почему дома для пострадавших при пожаре будут строить в Аулиеколе, пояснили в акимате Костанайской области 08.09.2022 547
- Первую помощь в виде 500 тысяч тенге получат пострадавшие от пожара в Костанайской области 08.09.2022 404
- Сколько скота погибло при пожарах в Костанайской области 08.09.2022 2083
- Волонтёры "Жастар Рухы" раздали 270 тонн гуманитарной помощи пострадавшим костанайцам 08.09.2022 414
- Лекарства для детей с редкими заболеваниями будут закупать централизованно в Казахстане 08.09.2022 402
- Какую помощь оказывают предпринимателям ВКО 08.09.2022 420
- В Нур-Султане стартовала конференция Agritech - Efficiency & Resiliency 08.09.2022 452
- На пенсию в 61 год. В Минтруда разъяснили инициативу Токаева 08.09.2022 730
- Елизавета II находится под медицинским наблюдением 08.09.2022 476
- Нацфонд детям: родители не смогут распоряжаться средствами ребёнка 08.09.2022 510
- Сотрудник МЧС оказался поджигателем 08.09.2022 3919
- Пожарный погиб при тушении сухостоя в Абайской области 08.09.2022 672
- Бутафорская полицейская машина разъезжала по Алматы 08.09.2022 609
- Суд США обязал Мухтара Аблязова раскрыть все его источники доходов и активы 08.09.2022 10360
- В Казахстане разыскано более 200 преступников по запросам из стран СНГ 08.09.2022 603
- О мерах по стабилизации ситуации на рынке ГСМ доложили Токаеву 08.09.2022 404
- Почти на треть выросли цены на аренду квартир в Казахстане за год 08.09.2022 399
- Проиграли, но заработали: названы суммы призовых казахстанских теннисистов на US Open-2022 08.09.2022 673
- 2,3 миллиарда тенге потратят на дома для погорельцев в Костанайской области 08.09.2022 599
- Названы места, откуда будут отправляться автобусы на мессу Папы Римского в Нур-Султане 08.09.2022 447
- Таможенные сборы на 107 миллиардов тенге были доначислены после проверки Генпрокуратуры 08.09.2022 440
- Костанайского тиктокера признали невменяемым и прекратили судебное дело 08.09.2022 629
- "Дело в лимитах" – Минфин объяснил недостаточное финансирование МЧС 08.09.2022 443
- Гульмира Сатыбалды подозревается в рейдерстве и похищении человека – Антикор 08.09.2022 843
- Акимы четырёх регионов отчитались перед Токаевым о ходе ликвидации пожаров 08.09.2022 489
- "Мы должны развивать сильные политические партии" — Ашимбаев о предстоящих выборах 08.09.2022 514
- Впервые в истории. 20-летний казахстанец отобрался на чемпионат мира Ironman 70.3 08.09.2022 1583
- На внеочередные выборы президента и парламента потратят около 45 миллиардов тенге - Минфин 08.09.2022 578
80 часов подметал улицы купивший больничный карагандинец
Жителя Карагандинской области наказали за покупку поддельного больничного листа, передаёт BaigeNews.kz.
На одном из предприятий региона сотруднику потребовались три выходных. 27-летний мужчина решил не брать отпуск без содержания, а приобрёл у неизвестных больничный лист за четыре тысячи тенге и отнёс в отдел кадров. Специалисты выявили "липовый" документ и сообщили об этом в полицию, передаёт BaigeNews.kz
"В отношении работника зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 385 УК РК (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград). Судом назначено наказание в виде привлечения к 80 часам общественных работ", - уточнили в местном ДУИС.
В качестве подтверждения пресс-служба областного Департамента уголовно-исполнительной системы предоставила фотографию, где осуждённый занят наведением порядка на улицах.
Фото: ДУИС по Карагандинской области и по области Ұлытау
-
Hype news
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 804
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 852
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 20694
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 177467
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 6271
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 10196
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 2304
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 2631
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 11366
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 1842
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 7896
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 1948
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 4633
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 26684
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 8942
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 2544
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 6445
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 2806
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 19671
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 4582
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 5428
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 3778
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 9305
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 4668
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 3504
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 3561
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 7286
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 3706
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 3361
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 5815
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 3597
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 11394
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 3346
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 3483
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 3332
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 5849
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 3573
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 4058
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 4687
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 5066
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 4793
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 4506
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 6180
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 5534
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 5860
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 6125
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 8434
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 11992
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 7731
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 8584
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 7335
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 10778
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 6726
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 7852
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 10062
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 8564
- За 7,4 миллиона тенге продали антикварный набор для охоты на вампиров на аукционе в Великобритании 05.07.2022 8448
- Участников кокпара на трассе оштрафовали в Алматинской области 04.07.2022 7233
- Ещё одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде 03.07.2022 9088
- Звёздный боец UFC ударил журналиста во время интервью 03.07.2022 7438
- Ряд должностных лиц Минкульта подозревают в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы 01.07.2022 17272
- Видео с роскошной свадьбы "сына полицейского начальника" проверяет ДП Алматы 01.07.2022 10126
- Астанчанин отомстил соседу, выставив его телефонным террористом 01.07.2022 9466
- Интересные места. Где находят "запрещенку" для осуждённых в павлодарских колониях 29.06.2022 9795
- 101-летнего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюрьмы 29.06.2022 10214
- Убийство Томирис Байсафы: адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор 28.06.2022 9433
- Суд вынес приговор экоактивистам из Бестобе: подсудимые избежали тюрьмы благодаря амнистии 28.06.2022 9576
- 10-миллионный тендер на "отражение атаки троллей" объяснил аким Акмолинской области 27.06.2022 9915
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10830
- 100-летний пенсионер не выдержал безделья и стал работать в хосписе в Шотландии 27.06.2022 9682
- Женщина устроила фотосессию на похоронах Шатунова и разозлила соцсети 26.06.2022 10585
- Жансая Абдумалик высказалась о нашумевших "трёх миллиардах для федерации шахмат" 26.06.2022 14384
- Астанчане вынуждены стоять в очередях, чтобы попасть на пляжи 26.06.2022 9713
- "В СИЗО намного хуже, чем в тюрьме" – Кайрат Кудайберген описал жизнь в следственном изоляторе 26.06.2022 11319
- Фанатка напала на МакSим во время концерта 25.06.2022 8730
- Казахстанцам рассылают фейк о выплате 500 тысяч тенге 25.06.2022 8487
- Администратора Telegram-канала осудили по делу о январских событиях в Костанае 25.06.2022 9782
- В Атырау вахтёр отсудила 1,3 млн тенге за своё незаконное увольнение 25.06.2022 10013
- 12 миллионов тенге обещает Антикор за информацию о Нурлане Масимове 24.06.2022 8450
- Смерть Шатунова: Елена Малышева объяснила, почему умирают молодые мужчины 24.06.2022 10341
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 7583
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 6720
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 6777
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 7040
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 6496
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 10580
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 7274
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 9214
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 10131
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 10059
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 7719
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 7869
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 22975
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 8888
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10830
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 7988
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 9388
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 10013
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 11046
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 9429
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 11423
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 10885
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 11951
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 12146
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 28461
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 12518
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 13335
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 13228
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 13282
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 14005
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 21844
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 13468
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 20692
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 31167
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 15175
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 19078
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 19506
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 21674
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 17649
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 18943
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 17040
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 17102
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 16957
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 32520
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 18806
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 17485
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 21668
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 21480
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 21736
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 20835
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 21063
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 23240
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 23844
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 22438
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 22003
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 22761
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 22874
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 21648
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 23636
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 22370
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 22915
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 24230
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 25468
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 24800
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 24145
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 26787
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 23766
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 26581
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 24284
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 55089
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 25833
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 24945
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 25908
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 24526
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 24681
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 24860
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 24569
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 26025
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 25078
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 26711