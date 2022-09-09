80 часов подметал улицы купивший больничный карагандинец

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Жителя Карагандинской области наказали за покупку поддельного больничного листа, передаёт BaigeNews.kz.

На одном из предприятий региона сотруднику потребовались три выходных. 27-летний мужчина решил не брать отпуск без содержания, а приобрёл у неизвестных больничный лист за четыре тысячи тенге и отнёс в отдел кадров. Специалисты выявили "липовый" документ и сообщили об этом в полицию, передаёт BaigeNews.kz

"В отношении работника зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 385 УК РК (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград). Судом назначено наказание в виде привлечения к 80 часам общественных работ", - уточнили в местном ДУИС.

В качестве подтверждения пресс-служба областного Департамента уголовно-исполнительной системы предоставила фотографию, где осуждённый занят наведением порядка на улицах.

Фото: ДУИС по Карагандинской области и по области Ұлытау