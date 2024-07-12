80 часов общественных работ получил актюбинец, избивший свою жену

За побои, нанесенные своей супруге, в состоянии алкогольного опьянения, актюбинец по несколько часов в день будет безвозмездно трудиться во благо общества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Семейно-бытовой конфликт произошел в конце июня, после того как супруги вместе посетили дом соседа. В гостях у соседей мужчина выпивал алкогольные напитки. Вернувшись домой уже пьяным, отец четверых детей среди ночи на почве ревности несколько раз ударил жену кулаком.

"По данному факту полицией незамедлительно возбуждено уголовное дело, подозреваемый взят под стражу. Кроме того, в отношении потерпевшей была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая подтвердила факт причинения легкого вреда здоровью женщине. В суде 46-летний обвиняемый свою вину полностью признал, а потерпевшая выразила намерения в дальнейшем развестись с супругом, сообщив, что подобная ситуация у них не первая, однако ранее в полицию она не обращалась", - говорится в сообщении.

Приговором суда за умышленное причинение легкого вреда здоровью своей жене, мужчина признан виновным, и в отношении него назначено уголовное наказание в виде привлечения к общественным работам на 80 часов. В случае уклонения подсудимого от наказания, оно будет заменено на арест.



