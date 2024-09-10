8 золотых медалей завоевали казахстанские борцы на Играх кочевников в Астане

Сборная Казахстана на Всемирных играх кочевников накануне пополнилась еще 8 золотыми медалями. В Астане определились первые победители по қазақ күресі. Высокий уровень мастерства продемонстрировали борцы в разных весовых категориях. Зрелищные встречи на ковре подарили зрителям массу впечатлений. За ходом захватывающих соревнований следил корреспондент BaigeNews.kz.