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8 золотых медалей завоевали казахстанские борцы на Играх кочевников в Астане

Сегодня, 13:19
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Дирекция ВИК Сегодня, 13:19
Сегодня, 13:19
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Фото: Дирекция ВИК

Сборная Казахстана на Всемирных играх кочевников накануне пополнилась еще 8 золотыми медалями. В Астане определились первые победители по қазақ күресі. Высокий уровень мастерства продемонстрировали борцы в разных весовых категориях. Зрелищные встречи на ковре подарили зрителям массу впечатлений. За ходом захватывающих соревнований следил корреспондент BaigeNews.kz

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