8 золотых медалей завоевали казахстанские борцы на Играх кочевников в Астане
Сегодня, 13:19
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Сегодня, 13:19Сегодня, 13:19
262Фото: Дирекция ВИК
Сборная Казахстана на Всемирных играх кочевников накануне пополнилась еще 8 золотыми медалями. В Астане определились первые победители по қазақ күресі. Высокий уровень мастерства продемонстрировали борцы в разных весовых категориях. Зрелищные встречи на ковре подарили зрителям массу впечатлений. За ходом захватывающих соревнований следил корреспондент BaigeNews.kz.
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