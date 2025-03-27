В Акмолинской области полицейские раскрыли мошенничество, связанное с крупной суммой денег, и вернули пенсионерке 8 000 долларов США, которые у нее отобрали мошенники, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. В Кокшетау правоохранители "по горячим следам" остановили действия дроппера, забравшего деньги у 89-летней жительницы Степногорска.

Как выяснилось, 19 марта аферисты позвонили пенсионерке, представившись сотрудниками полиции. Они сообщили, что внучка женщины стала участницей ДТП с пострадавшими и предложили за 18 000 долларов решить вопрос с уголовной ответственностью. Для убедительности мошенники также позвонили под видом самой внучки, которая в слезах просила бабушку перевести деньги.

Взволнованная и поддавшаяся на уловки мошенников женщина объявила, что у нее есть 8 000 долларов США. Она положила деньги и 100 000 тенге в пакет, который передала таксисту. Тот доставил пакет в Кокшетау, и деньги были переданы курьеру. Однако после оперативных мероприятий 22-летний курьер был задержан до того, как успел перечислить деньги. Он потратил часть суммы на такси и личные нужды.

27 марта, в день рождения пенсионерки, полицейские вернули ей деньги. По факту мошенничества начато досудебное расследование.

Ранее сообщалось, полицейские избили 19-летнего парня в Жетысу.