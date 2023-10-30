8 Telegram-ботов заблокировали в Казахстане

В Казахстане заблокировали 8 Telegram-ботов, которые могли получить доступ к персональным данным граждан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Также, как отметили в ведомстве, был пресечен Telegram-бот, который угрожал безопасности персональных данных.

Министерство призывает граждан не использовать такие боты и не оставлять свои данные в общедоступных источниках. Использование Telegram-ботов может привести к утечке данных и потере контроля над аккаунтом. Если вы обнаружите подобные боты, сообщите об этом в министерство.

Напомним, в мессенджере Telegram появились боты, которые по запросу выдают личную информацию о казахстанцах, например, домашний адрес, номер телефона, место работы. Утечку личных данных граждан страны прокомментировали в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.