Проект "Мәдени қоғам" набирает популярность в Костанайской области, где 8 сельских населенных пунктов отказались от продажи алкоголя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Это важное достижение стало результатом комплексной работы, направленной на борьбу с алкоголизмом и преступностью, связанной с употреблением спиртных напитков.

По словам начальника департамента полиции Костанайской области Ерлана Файзуллина, около 27% всех преступлений прошлого года были совершены в состоянии алкогольного опьянения, что стало серьезным поводом для принятия решительных мер. В ответ на это было принято около 4 тысяч судебных постановлений, запрещающих употребление алкоголя даже в домашних условиях. В рамках проекта готовится пакет предложений, который ужесточит требования к розничной продаже алкоголя.

Важным шагом стало расширение сети медицинских учреждений, включая центры временной адаптации и детоксикации. В регионе теперь четыре медвытрезвителя, и продолжается расширение их сети. Новые центры открылись в Тобыле, а количество мест в существующих увеличено. Также созданы дополнительные пункты медицинского освидетельствования в Костанае и 73 сельских округах. В будущем планируется расширение сети таких учреждений в других городах региона.

Примечательно, что в 2024 году в области уже 6 населенных пунктов отказались от алкоголя, и не зарегистрировано ни одного уголовного правонарушения или факта семейного насилия. К этим селам присоединились еще два из Узункольского района - Абай и Укатқан.

Одним из ключевых аспектов проекта является активное вовлечение общественности. В сельских и городских населенных пунктах работают комиссии, в составе которых местные авторитеты, религиозные лидеры и аксакалы. Эти люди не только помогают людям, страдающим от зависимости, но и проводят общественное порицание алкоголизма. Планируется проведение рейдов по торговым точкам, где продается алкоголь, с участием волонтеров и представителей СМИ, а также рейды по кальянным.

Ранее сообщалось, что 53 села Атырауской области отказались от алкоголя.