  • 11 Декабря, 14:27
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8-летний астанчанин завоевал золото чемпионата Азии по шахматам

Абдыкаим Мухаммедгали неоднократно участвовал в чемпионатах мира.

Сегодня, 13:54
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8-летний астанчанин завоевал золото чемпионата Азии по шахматам Сегодня, 13:54
Сегодня, 13:54
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Ученик 2 класса школы-гимназии 86 г. Астаны Абдыкаим Мухаммедгали завоевал золотую медаль на чемпионате Азии по шахматам в Таиланде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Восьмилетний чемпион Абдыкайым ранее участвовал в международном турнире по шахматам "Akbulak Open-2023", трижды становился серебряным призером, участвовал в чемпионатах мира.

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