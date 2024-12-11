8-летний астанчанин завоевал золото чемпионата Азии по шахматам
Абдыкаим Мухаммедгали неоднократно участвовал в чемпионатах мира.
Сегодня, 13:54
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Сегодня, 13:54Сегодня, 13:54
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Ученик 2 класса школы-гимназии 86 г. Астаны Абдыкаим Мухаммедгали завоевал золотую медаль на чемпионате Азии по шахматам в Таиланде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Восьмилетний чемпион Абдыкайым ранее участвовал в международном турнире по шахматам "Akbulak Open-2023", трижды становился серебряным призером, участвовал в чемпионатах мира.
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