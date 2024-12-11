Ученик 2 класса школы-гимназии 86 г. Астаны Абдыкаим Мухаммедгали завоевал золотую медаль на чемпионате Азии по шахматам в Таиланде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.



Восьмилетний чемпион Абдыкайым ранее участвовал в международном турнире по шахматам "Akbulak Open-2023", трижды становился серебряным призером, участвовал в чемпионатах мира.