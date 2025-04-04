В Туркестанской области вынесен приговор жителю Кызылорды, задержанному с более чем 2 килограммами марихуаны, которую он перевозил в пассажирском поезде "Кызылорда-Семей". Мужчина был задержан на станции Туркестан сотрудниками транспортной полиции в ходе оперативных мероприятий, передаёт BaigeNews.kz.

Суд признал его виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков с целью сбыта, и вынес строгий приговор - 8 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Транспортная прокуратура, комментируя решение суда, призывает граждан помнить, что участие в наркобизнесе - преступление, и напоминает, что закон и порядок должны быть на первом месте.

Ранее мы сообщали, что в Астану из США поставляли наркотики по почте.