8-килограммовую миому удалили у женщины в Атырау

Фото: РСК Атырауской области

Врачи Атырауской областной больницы удалили у пациентки 8-килограммовую миому матки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РСК Атырауской области.

По словам врачей, 53-летняя пациентка при обращении в приёмное отделение жаловалась на боли в животе, тошноту, рвоту, слабость, головокружение и кровотечение. По результатам полного обследования врачи поставили диагноз "Гигантская миома матки. Узловой некроз, анемия средней степени тяжести".

Сегодня заведующая гинекологическим отделением областной больницы Жанаргуль Бекенова, врачи-гинекологи Инкар Ондасынова, Максат Туганбаев успешно провели операцию, пациентка в настоящее время получает интенсивное лечение.