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Лента новостей

РСК Атырауской области Сегодня, 07:58
332
Сегодня, 07:58
332
Фото: РСК Атырауской области

8-килограммовую миому удалили у женщины в Атырау

Врачи Атырауской областной больницы удалили у пациентки 8-килограммовую миому матки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РСК Атырауской области.

По словам врачей, 53-летняя пациентка при обращении в приёмное отделение жаловалась на боли в животе, тошноту, рвоту, слабость, головокружение и кровотечение. По результатам полного обследования врачи поставили диагноз "Гигантская миома матки. Узловой некроз, анемия средней степени тяжести".

Сегодня заведующая гинекологическим отделением областной больницы Жанаргуль Бекенова, врачи-гинекологи Инкар Ондасынова, Максат Туганбаев успешно провели операцию, пациентка в настоящее время получает интенсивное лечение.

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#врачи #операция #медицина
BaigeNews.kz
Сегодня, 07:58
332
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