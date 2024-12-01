79 человек пострадали во время беспорядков на футбольном матче в Германии

В Германии матч региональной лиги между клубами "Карл Цейсс" из Йены и "Хеми" из Лейпцига, который прошел накануне, закончился массовыми беспорядками. Во время столкновений пострадали 79 человек, включая полицейских, болельщиков и сотрудников службы безопасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.

Матч проходил в Йене, на него, по информации клуба, пришли 7224 зрителя, из них больше тысячи поддерживали гостей. Хозяева поля разгромили "Хеми" со счетом 5:0.

Ещё до начала матча около 350 фанатов "Йены" устроили несанкционированное шествие по городу, которое сопровождалось запуском пиротехники. Полиция была вынуждена вмешаться, применив слезоточивый газ и дубинки.

После игры беспорядки продолжились. Фанаты "Хеми" начали бросать фейерверки в сторону сектора хозяев. Это спровоцировало массовую драку: болельщики с обеих сторон прорвали защитные барьеры и устроили массовую драку. Согласно сообщениям полицейских, ситуация вышла из-под контроля.

По итогам инцидента пострадали десять полицейских, пять сотрудников службы охраны и 64 болельщика. Также было зафиксировано значительное повреждение защитных конструкций на стадионе. Всего полиция возбудила 40 административных и уголовных дел.