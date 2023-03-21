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783 улицы переименовано в Алматы за 12 лет
В Алматы за 12 лет новые названия получили 783 улицы. Из них 209 улицам (27%) присвоены имена общественных, государственных деятелей, деятелей культуры, науки, спорта и других отраслей. Историко-познавательные и географические названия присвоены 574 улицам (73%). Такие данные привёл руководитель отдела развития языков и ономастики аппарата акима Алматы Бакыт Калымбет. Корреспондент BaigeNews.kz также узнал, как происходит процесс переименования улиц и почему это важно для города.
По словам собеседника, среди переименованных, в основном, улицы с идеологически устаревшими названиями, условными названиями (Тепличная, Садовая, Гаражная, Зеленая, Карьерная, ПМК-610, Винодельческая и другими), безымянные (вновь образованные) улицы в новых микрорайонах, а также улицы с повторяющимися названиями, появившиеся в связи с расширением границ города.
В 2023 году в Алматы планируют дать название 153 безымянным улицам, а в дальнейшем переименовать 100 улиц с повторяющимися названиями.
Как проходит процесс переименования улиц?
Переименование улицы — процесс не быстрый и состоит из 16 этапов.
- Сначала рассматриваются, изучают и анализируют предложения и переименовании или новом названии улицы;
- Затем управление архитектуры и градостроительства утверждает предварительные адреса (проектные номера) и улицы;
- После предлагаются новые названия улицы, которые несут в себе заслуги исторических личностей;
- Специалисты подготавливают карты-схемы, где указывают протяженность и расположение улиц;
- Предложения о наименовании или переименовании улиц выносят на рассмотрение постоянной комиссии маслихата Алматы;
- Протокол комиссии публикуется на сайте акимата города в течение семи рабочих дней, а также в СМИ.
- Предложения о переименовании или наименовании улиц выносят на рассмотрение ономастической комиссии Алматы;
- Затем на рассмотрение и согласование в Республиканскую ономастическую комиссию при Правительстве РК;
- После этого проект выносится на рассмотрение и согласование Общественного совета Алматы;
- Затем на согласование с Министерством юстиции РК;
- Дальше вопрос выносится на рассмотрение сессии маслихата Алматы;
- Акимат Алматы вместе с маслихатом города совместно принимают решение о наименовании или переименовании улиц;
- Совместное постановление акимата и маслихата города регестируется в Министерстве юстиции РК;
- Затем это постановление публикуется в СМИ;
- Новое название улиц регистрируется в информационной системе “Адресный регистр”;
- Последний шаг — установка аншлагов улиц утверждённого образца с присвоенными названием.
Зачем переименовывают улицы?
Решение о том, как будет называться улица, принимает ономастическая комиссия города. В состав комиссии входят общественные деятели, ученые, писатели, журналисты и другие.
Как пояснил Бакыт Калымбет, необходимость переименовывать улицы обусловлена тем, что безымянные или улицы с дублирующими названиями осложняют работу экстренных служб. Скорая помощь, пожарная, служба спасения порой путаются в названиях и не могут быстро найти место происшествия. Улицы также переименовываются по просьбе самих жителей. В ведомстве отметили, что в практике работы ономастической комиссии Алматы не было случаев, когда возвращали улицам прежние названия.
Перед тем, как улица будет переименована, проходят общественные обсуждения. Ономастическая комиссия учитывает все отзывы горожан, как в электронном формате (веб-сайт, портал обращений eOtinish, общественная приёмная акимата Алматы OpenAlmaty и другие), так и поступившие в канцелярию акимата города.
"Необходимо отметить, что алматинцы очень активны в вопросах ономастики. В год посредством различных каналов коммуникаций в акимат Алматы поступает около 150 обращений, касающихся наименования/переименования улиц города. Подобные вопросы также поднимаются горожанами практически на каждой встрече акима города с населением, на личных приемах акима города, его заместителей, акимов районов. Регулярно с подобными вопросами обращаются различные общественные организации", — сказал специалист.
Сколько это стоит?
На вопрос о том, сколько стоит переименовать одну улицу и как формируется бюджет, Бакыт Калымбет ответил, что процесс переименования улиц города не требует финансирования.
"Финансирование требуется лишь на установку аншлагов улиц утвержденного образца с присвоенными наименованиями. При этом, объём необходимых денежных средств в каждом случае индивидуален и зависит от количества домов и объектов, на которые будут устанавливаться аншлаги. Установку аншлагов обеспечивают акиматы районов города Алматы", — отметила она.
За и против
Президент Евразийской Ассоциации франчайзинга, писатель, член Общественного совета Алматы Бекнур Кисиков имеет двоякое мнение на счёт переименования алматинских улиц. По его словам, это несёт в себе, как положительную, так и негативную характеристику, ведь иногда бывает трудно понять логику переименования.
"Да, сейчас другое время, понимание, страна и 80-90 процентов переименований я поддерживаю. Для меня очень приятно, что в Алматы переименовывают улицы в честь писателей, потому что сам я — тоже писать. Так, хотя бы через название улиц, люди узнают о драматургах. В центре Алматы много наименований улиц в честь писателей и великих композиторов. Недавно назвали улицу в честь писателя Тахави Ахтанова. Есть улица, названная в честь композитора Ахмета Жубанова или также знаменитого композитора Мукана Тулебаева, или Брусиловского, Зенкова и т.д. Это элита, цвет нашей нации и приятно, что улицы названы их именами", — сказал он.
С другой стороны, Бекнур Кисиков отметил, что некоторые переименования вызывают много нареканий. Например, когда улицы называют в честь политических деятелей.
"Если берём людей культуры, то это несомненно люди, ставшие легендой, как Шамшы Калдаяков. А иногда я вижу, как называют в честь своих родовых предпочтений или региональных. Тут сложно ответить — это был выдающийся человек для всего Казахстана, всего нашего народа, или он был больше близок к тем правителям, которые правили в то время?", — задается вопросом собеседник.
Он выделил подход США, в частности, как в Нью-Йорке, когда улицы называется Avenue или Street. В этом случае никто не обижается. Чтобы не было непониманий и обид, улицы можно просто нумеровать, как 8-линия, 12-линия.
По мнению Бекнура Кисикова, название улиц можно сохранить, если они не несут в себе никакой идеологической подоплеки, как Коммунистическая, Ленина, Комсомола. Если это просто Садовая, Цветочная, Центральная, то названия можно оставить.
"Я считаю, что качество ономастики нужно повышать, подключать общественность, чтобы члены ономанистической комиссии могли доказать, что это лицо действительно является легендарной личностью для нас. Последние переименования вообще вызывают в обществе большие обсуждения. Поэтому, я отношусь двояко. Нужно переименовывать, но в то же время, если есть нейтральные названия, нужно их оставлять", — поделился мнением Бекнур Кисиков.
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