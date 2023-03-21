783 улицы переименовано в Алматы за 12 лет

Фото: Бауыржан Жуасбаев/BaigeNews.kz

В Алматы за 12 лет новые названия получили 783 улицы. Из них 209 улицам (27%) присвоены имена общественных, государственных деятелей, деятелей культуры, науки, спорта и других отраслей. Историко-познавательные и географические названия присвоены 574 улицам (73%). Такие данные привёл руководитель отдела развития языков и ономастики аппарата акима Алматы Бакыт Калымбет. Корреспондент BaigeNews.kz также узнал, как происходит процесс переименования улиц и почему это важно для города.

По словам собеседника, среди переименованных, в основном, улицы с идеологически устаревшими названиями, условными названиями (Тепличная, Садовая, Гаражная, Зеленая, Карьерная, ПМК-610, Винодельческая и другими), безымянные (вновь образованные) улицы в новых микрорайонах, а также улицы с повторяющимися названиями, появившиеся в связи с расширением границ города.

В 2023 году в Алматы планируют дать название 153 безымянным улицам, а в дальнейшем переименовать 100 улиц с повторяющимися названиями.

Как проходит процесс переименования улиц?

Переименование улицы — процесс не быстрый и состоит из 16 этапов.

Сначала рассматриваются, изучают и анализируют предложения и переименовании или новом названии улицы; Затем управление архитектуры и градостроительства утверждает предварительные адреса (проектные номера) и улицы; После предлагаются новые названия улицы, которые несут в себе заслуги исторических личностей; Специалисты подготавливают карты-схемы, где указывают протяженность и расположение улиц; Предложения о наименовании или переименовании улиц выносят на рассмотрение постоянной комиссии маслихата Алматы; Протокол комиссии публикуется на сайте акимата города в течение семи рабочих дней, а также в СМИ. Предложения о переименовании или наименовании улиц выносят на рассмотрение ономастической комиссии Алматы; Затем на рассмотрение и согласование в Республиканскую ономастическую комиссию при Правительстве РК; После этого проект выносится на рассмотрение и согласование Общественного совета Алматы; Затем на согласование с Министерством юстиции РК; Дальше вопрос выносится на рассмотрение сессии маслихата Алматы; Акимат Алматы вместе с маслихатом города совместно принимают решение о наименовании или переименовании улиц; Совместное постановление акимата и маслихата города регестируется в Министерстве юстиции РК; Затем это постановление публикуется в СМИ; Новое название улиц регистрируется в информационной системе “Адресный регистр”; Последний шаг — установка аншлагов улиц утверждённого образца с присвоенными названием.

Зачем переименовывают улицы?

Решение о том, как будет называться улица, принимает ономастическая комиссия города. В состав комиссии входят общественные деятели, ученые, писатели, журналисты и другие.

Как пояснил Бакыт Калымбет, необходимость переименовывать улицы обусловлена тем, что безымянные или улицы с дублирующими названиями осложняют работу экстренных служб. Скорая помощь, пожарная, служба спасения порой путаются в названиях и не могут быстро найти место происшествия. Улицы также переименовываются по просьбе самих жителей. В ведомстве отметили, что в практике работы ономастической комиссии Алматы не было случаев, когда возвращали улицам прежние названия.

Перед тем, как улица будет переименована, проходят общественные обсуждения. Ономастическая комиссия учитывает все отзывы горожан, как в электронном формате (веб-сайт, портал обращений eOtinish, общественная приёмная акимата Алматы OpenAlmaty и другие), так и поступившие в канцелярию акимата города.

"Необходимо отметить, что алматинцы очень активны в вопросах ономастики. В год посредством различных каналов коммуникаций в акимат Алматы поступает около 150 обращений, касающихся наименования/переименования улиц города. Подобные вопросы также поднимаются горожанами практически на каждой встрече акима города с населением, на личных приемах акима города, его заместителей, акимов районов. Регулярно с подобными вопросами обращаются различные общественные организации", — сказал специалист.

Сколько это стоит?

На вопрос о том, сколько стоит переименовать одну улицу и как формируется бюджет, Бакыт Калымбет ответил, что процесс переименования улиц города не требует финансирования.

"Финансирование требуется лишь на установку аншлагов улиц утвержденного образца с присвоенными наименованиями. При этом, объём необходимых денежных средств в каждом случае индивидуален и зависит от количества домов и объектов, на которые будут устанавливаться аншлаги. Установку аншлагов обеспечивают акиматы районов города Алматы", — отметила она.

За и против

Президент Евразийской Ассоциации франчайзинга, писатель, член Общественного совета Алматы Бекнур Кисиков имеет двоякое мнение на счёт переименования алматинских улиц. По его словам, это несёт в себе, как положительную, так и негативную характеристику, ведь иногда бывает трудно понять логику переименования.

"Да, сейчас другое время, понимание, страна и 80-90 процентов переименований я поддерживаю. Для меня очень приятно, что в Алматы переименовывают улицы в честь писателей, потому что сам я — тоже писать. Так, хотя бы через название улиц, люди узнают о драматургах. В центре Алматы много наименований улиц в честь писателей и великих композиторов. Недавно назвали улицу в честь писателя Тахави Ахтанова. Есть улица, названная в честь композитора Ахмета Жубанова или также знаменитого композитора Мукана Тулебаева, или Брусиловского, Зенкова и т.д. Это элита, цвет нашей нации и приятно, что улицы названы их именами", — сказал он.

С другой стороны, Бекнур Кисиков отметил, что некоторые переименования вызывают много нареканий. Например, когда улицы называют в честь политических деятелей.

"Если берём людей культуры, то это несомненно люди, ставшие легендой, как Шамшы Калдаяков. А иногда я вижу, как называют в честь своих родовых предпочтений или региональных. Тут сложно ответить — это был выдающийся человек для всего Казахстана, всего нашего народа, или он был больше близок к тем правителям, которые правили в то время?", — задается вопросом собеседник.

Он выделил подход США, в частности, как в Нью-Йорке, когда улицы называется Avenue или Street. В этом случае никто не обижается. Чтобы не было непониманий и обид, улицы можно просто нумеровать, как 8-линия, 12-линия.

По мнению Бекнура Кисикова, название улиц можно сохранить, если они не несут в себе никакой идеологической подоплеки, как Коммунистическая, Ленина, Комсомола. Если это просто Садовая, Цветочная, Центральная, то названия можно оставить.