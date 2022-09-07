open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


pxhere.com Сегодня, 12:16
56
Фото: pxhere.com

777 миллионов тенге присвоил сотрудник банка в Актобе

Астрономическую сумму присвоил себе менеджер банка, сообщает сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на суд № 2 города Актобе.

На скамье подсудимых оказался сотрудник, на протяжении четырех лет, используя своё служебное положение, совершил мошенничество путем злоупотребления доверием пользователя информационной системы банка и похитивший у одной из компаний более 777 миллионов тенге.

Подсудимый вину признал частично, но с суммой ущерба не согласился.

Прокурор просил лишить его свободы на 6,8 лет с лишением права занимать должности в банковской сфере сроком на 10 лет, но смягчающим обстоятельством стало наличие малолетнего ребенка.

Суд приговорил менеджера к пяти годам заключения с лишением права работать в банковской сфере в течение десяти лет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#мошенничество #суд #Актобе
Сегодня, 12:16
56
Журналист

Рекомендуем

Наверх