777 миллионов тенге присвоил сотрудник банка в Актобе

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Астрономическую сумму присвоил себе менеджер банка, сообщает сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на суд № 2 города Актобе.

На скамье подсудимых оказался сотрудник, на протяжении четырех лет, используя своё служебное положение, совершил мошенничество путем злоупотребления доверием пользователя информационной системы банка и похитивший у одной из компаний более 777 миллионов тенге.

Подсудимый вину признал частично, но с суммой ущерба не согласился.

Прокурор просил лишить его свободы на 6,8 лет с лишением права занимать должности в банковской сфере сроком на 10 лет, но смягчающим обстоятельством стало наличие малолетнего ребенка.

Суд приговорил менеджера к пяти годам заключения с лишением права работать в банковской сфере в течение десяти лет.