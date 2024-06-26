  • 26 Июня, 20:34
  • BAIGENEWS

77 тонн сена и корма уничтожены огнём в Алматинской области

Сегодня, 19:50
АВТОР
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ДЧС Алматинской области Сегодня, 19:50
Сегодня, 19:50
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Фото: ДЧС Алматинской области

В Алматинской области потушили ангар, в котором хранились корма для скота. ЧП произошло в селе Аймен Енбекшиказахского района на территории одного из крестьянских хозяйств, передаёт BaigeNews.kz.

"По прибытии на место происшествия установлено, что произошло загорание сена в рулонах в количестве 77 тонн и 20 тонн грубых кормов. Силами МЧС горение ликвидировано на площади 295 квадратных метров", - уточнили в ДЧС.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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