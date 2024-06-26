77 тонн сена и корма уничтожены огнём в Алматинской области

В Алматинской области потушили ангар, в котором хранились корма для скота. ЧП произошло в селе Аймен Енбекшиказахского района на территории одного из крестьянских хозяйств, передаёт BaigeNews.kz.

"По прибытии на место происшествия установлено, что произошло загорание сена в рулонах в количестве 77 тонн и 20 тонн грубых кормов. Силами МЧС горение ликвидировано на площади 295 квадратных метров", - уточнили в ДЧС.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.