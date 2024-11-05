77-летнюю кричавшую бабушку спасли в Акмолинской области

В городе Атбасар (Акмолинская область), социальный работник, которой не открывала дверь ее подопечная 1947 года рождения, вызвала на помощь пожарных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Поводом для тревоги и вызова экстренной службы послужили крики о помощи. Прибывшие на место вызова спасатели, развернули трехколенную лестницу и поднялись на балкон третьего этажа. Войдя в квартиру, огнеборцы обнаружили пенсионерку, которая лежала в ванне и не могла самостоятельно подняться", - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели открыли дверь изнутри и передали женщину карете скорой медицинской помощи.