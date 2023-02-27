77 избирательных участков откроют за рубежом в день выборов в мажилис РК

Фото: BaigeNews.kz

19 марта, в день внеочередных выборов депутатов мажилиса и маслихатов всех уровней, для граждан Казахстана за рубежом будут работать 77 избирательных участков. Об этом сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров, передаёт Baigenews.kz.

"При загранучреждениях Казахстана создано 77 избирательных участков в 62 иностранных государствах. Для участия в голосовании граждане Казахстана, проживающие в соответствующем иностранном государстве, могут обратиться в консульское представительство или учреждение с избирательным участком", - сказал Смадияров.

Для полной подготовки избирательного процесса за рубежом гражданам РК необходимо обратиться на близлежащие участки и предоставить сведения для включения в списки избирателей.

Контактные данные участков будут опубликованы на официальном сайте министерства.