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77 избирательных участков будут работать за рубежом
Казахстанцы, находящиеся за рубежом, могут проголосовать на предстоящих парламентских выборах, передаёт Baigenews.kz. Они могут сделать это на 77 избирательных участках, которые откроются 19 марта в 62 странах.
"Для участия в голосовании граждане Республики Казахстан, обладающие активным избирательным правом, проживающие или находящиеся по частным, служебным, учебным, деловым и туристическим целям в соответствующем иностранном государстве и имеющие действительные паспорта гражданина РК, могут обратиться в дипломатическое или консульское представительство Казахстана, при котором создан избирательный участок", - говорится в сообщении.
Голосование при загранучреждениях в соответствии с пунктом первой статьи 38 Конституционного закона РК "О выборах в Республике Казахстан", будет проводиться в день выборов (воскресенье, 19 марта 2023 г.) с 07:00 до 20:00 часов по местному времени.
"Для своевременной и полноценной подготовки процесса голосования за рубежом просим граждан РК заранее связаться с ближайшим избирательным участком и предоставить данные для включения в списки избирателей", - добавили в ведомстве.
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