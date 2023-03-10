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77 избирательных участков будут работать за рубежом Сегодня, 12:04
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Сегодня, 12:04
390

77 избирательных участков будут работать за рубежом

Казахстанцы, находящиеся за рубежом, могут проголосовать на предстоящих парламентских выборах, передаёт Baigenews.kz. Они могут сделать это на 77 избирательных участках, которые откроются 19 марта в 62 странах.

"Для участия в голосовании граждане Республики Казахстан, обладающие активным избирательным правом, проживающие или находящиеся по частным, служебным, учебным, деловым и туристическим целям в соответствующем иностранном государстве и имеющие действительные паспорта гражданина РК, могут обратиться в дипломатическое или консульское представительство Казахстана, при котором создан избирательный участок", - говорится в сообщении.

Голосование при загранучреждениях в соответствии с пунктом первой статьи 38 Конституционного закона РК "О выборах в Республике Казахстан", будет проводиться в день выборов (воскресенье, 19 марта 2023 г.) с 07:00 до 20:00 часов по местному времени.

"Для своевременной и полноценной подготовки процесса голосования за рубежом просим граждан РК заранее связаться с ближайшим избирательным участком и предоставить данные для включения в списки избирателей", - добавили в ведомстве.

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#выборы #Голосование #МИД
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:04
390
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