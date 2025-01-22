Число погибших при пожаре на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу достигло уже 76 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ВВС.

Такие данные привёл министр внутренних дел страны Али Ерликая. 51 человек пострадали, часть из них – в тяжёлом состоянии.

Пожар начался в 12-этажном отеле Grand Kartal в ночь на 21 января. Сейчас в Турции начались общенациональные двухнедельные школьные каникулы, и это разгар лыжного сезона, поэтому в отеле находились 234 постояльца.

Губернатор Болу Абдулазиз Айдын сообщил, что, согласно предварительным данным, пожар возник в ресторанной зоне на четвёртом этаже отеля и распространился на верхние этажи. Отель находится довольно далеко от центра Болу. В сочетании с морозной погодой это привело к тому, что пожарные добирались на место больше часа.

Спасательные работы продолжались и утром, и тогда же появились сообщения о том, что спасатели всё ещё пытаются добраться до некоторых частей отеля.



По данным турецких СМИ, как минимум два человека погибли, выпрыгнув из окон отеля. Некоторые пылись выбраться из окон по верёвкам, сделанным из постельного белья.

Лыжный инструктор Неджми Кепчетутан рассказал турецкому телевидению, что ему удалось спастись, потому что он хорошо знал отель, в то время как гостям, незнакомым с его устройством, повезло меньше.



Причина пожара всё ещё неизвестна. Министр юстиции Йылмаз Тунч сообщил, что к расследованию подключилась прокуратура.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принёс соболезнования семьям погибших и объявил однодневный национальный траур в связи с трагедией.