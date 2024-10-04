76-летнюю бабушку спасли в Петропавловске

В Петропаловске в ДЧС от жителей многоквартирного дома поступило сообщение о том, что бабушка осталась взаперти внутри квартиры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Выяснилось, что женщина 1948 года рождения упала в собственной квартире и не смогла самостоятельно подняться.