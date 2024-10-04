  • 4 Октября, 03:04
  • BAIGENEWS

76-летнюю бабушку спасли в Петропавловске

Сегодня, 02:42
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 02:42
Сегодня, 02:42
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Фото: МЧС РК

В Петропаловске в ДЧС от жителей многоквартирного дома поступило сообщение о том, что бабушка осталась взаперти внутри квартиры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Выяснилось, что женщина 1948 года рождения упала в собственной квартире и не смогла самостоятельно подняться.

"Открыв дверь, спасатели нашли бабушку лежащей на полу после чего передали карете скорой помощи", - сообщили в МЧС.

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