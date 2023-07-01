76-летний Николай Шкапаров из Актюбинской области в совершенстве владеет казахским языком

Фото: Диапазон

76-летний Николай Шкапоров свободно владеет казахским языком, участвует в конкурсах, учит внуков, а еще у него огород и куры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Диапазон.

Николай Иванович Шкапоров начал работать с 15 лет, и даже на пенсии не может сидеть без дела. Он прекрасно говорит на казахском языке, знает бата и около 300 казахских пословиц.

"Я жил на станции Копмола Шалкарского района. Отец работал на железной дороге, всю жизнь там проработал, мать была домохозяйкой. В семье росли восемь детей. Шестеро из нас свободно владеют казахским языком. Казахский для меня, как родной язык. Я еще и научить могу любого говорить на казахском правильно! К примеру, в магазин приходят и говорят "Ақшамды айырып бер", а это значит "Порвать деньг", это неправильно. Никто меня не учил говорить на казахском, я просто играл с ребятишками–казахами. Так и научился постепенно. С сестрами как встречаемся, так на казахском и разговариваем. А кто не знает, глаза вытаращат и на нас смотрят. Как это так? Русские, а разговаривают на казахском", – с улыбкой отмечает Николай Иванович.

Раньше Николай Шкапоров работал оператором по добыче нефти и газа. Он отдал этой работе 25 лет. || Фото предоставили родные Н.ШКАПОРОВА

Аксакал живет в Кенкияке Темирского района. 25 лет он проработал в НГДУ оператором по добыче нефти и газа. Сейчас он уже 14 лет на пенсии, но любит работать на большом огороде, у него растет малина, клубника, абрикосы, огурцы, помидоры и другие овощи и фрукты. Кроме того, аксакал смотрит за 20 курами и 10 цыплятами. При этом Николай Шкапоров активно участвует в языковых конкурсах.

"Нужно всего лишь желание. Когда душа лежит, освоить язык легко. Я участвую в конкурсах на знание языка, в качестве призов получал телевизоры, люстру, магнитофон, чапан и многое другое. Даю бата (благословения), примерно 300 пословиц на казахском использую", – рассказывает пенсионер.

Богатство Николая Ивановича – это его семья. У него трое детей, две дочки и сын, шестеро внуков и одна правнучка.

"Я обучил внуков казахскому языку, и когда они приезжают ко мне, сразу говорят: "Ата, біз келдік" [Дедушка, мы пришли]. Стараюсь, чтобы внуки учились, знали казахский язык", – говорит аксакал Николай Шкапоров.