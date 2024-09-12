76-летнего мужчину нашли в камышах в Акмолинской области
Сегодня, 22:12
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Сегодня, 22:12Сегодня, 22:12
126Фото: ДЧС Акмолинской области
Застрявшего в камышах мужчину спасли в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.
"Вечером на озере Жарлыколь, в пяти километрах от одноимённого посёлка, найден в камышах и спасён мужчина 1948 года рождения. Любитель рыбной ловли не мог самостоятельно выбраться на лодке", - уточнили спасатели.
Состояние спасённого стабильное, в медицинской помощи не нуждается.
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