76-летнего мужчину нашли в камышах в Акмолинской области

Застрявшего в камышах мужчину спасли в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

"Вечером на озере Жарлыколь, в пяти километрах от одноимённого посёлка, найден в камышах и спасён мужчина 1948 года рождения. Любитель рыбной ловли не мог самостоятельно выбраться на лодке", - уточнили спасатели.