76 человек спасли за сутки в Карагандинской области

В Карагандинской области сотрудники по чрезвычайным ситуациям, полицейские и дорожники спасли 76 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на региональный ДЧС.

Сообщается, что за последние сутки силами сотрудников Департамента по чрезвычайным ситуациям, воинской части МЧС, полиции и дорожных организаций спасено 76 человек, в том числе семь детей.

Также сообщается, что с трасс эвакуировали 237 человек, из снежных заносов вызволили 15 автомобилей.

Местными исполнительными органами в шести пунктах обогрева размещены 191 человек, из них 14 детей.

"Продолжается поисково-спасательная работа в Абайском районе село Акбастау зимовка Жанибек, с 4:00 часов 11 января силами ДЧС проводятся поиски двух пастухов, которые в 12:00 часов 10 января выехали на лошадях на поиски скота", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на закрытых участках автодорог всего задействовано 142 человека и 66 единиц техники.

По данным ДЧС, в связи с улучшением погодных условий открыто движение на 13 участках автодорог. Остаются закрытым движение для всех видов автотранспорта на девяти участках автодорог.