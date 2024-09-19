750 фазанов выпустили в зеленом поясе Астаны

В целях увеличения "видового состава пернатых" ТОО "Астана орманы" выпустило 750 фазанов на территории зеленого пояса столицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

"Фазаны хорошо переносят морозы, уход за ними не требует особого внимания, необходима только подкормка в зимний период. Питание фазанов в природе состоит в основном из растительной пищи - семян, ягод, корневищ и зеленых частей растений, хотя при возможности они питаются и животным кормом, насекомыми", - рассказали в столичном управлении охраны окружающей среды и природопользования.

В текущем году запланировано выпустить на территорию зеленого пояса столицы 1800 особей фазана, из которых 1600 уже выпущено.

"В конце текущего месяца планируется выпустить 200 сеголеток фазана", - добавили сотрудники управления.

По мнению специалистов, разведение фазанов позволяет сохранять биоразнообразие нашей республики, кроме того, способствует сохранению лесонасаждений путем биологической борьбы с вредителями.