"75 продуктов" - во сколько обходится питание военнослужащих, рассказали в Минобороны

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Рост цен на продовольствие ударил и по армейскому питанию. В Минобороны рассказали о ситуации с качеством питания военнослужащих и об изменениях норм продовольственного пайка, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Тыловики рассказали, что на сегодняшний день стоимость общевойскового продовольственного пайка составляет 1713 тенге, стоимость остальных продовольственных пайков варьируется от этой суммы до 2500 тенге.

"По поручению министра обороны и решением Республиканской бюджетной комиссии принято, что с января 2023 года стоимость пайка увеличится на 26-30 процентов. Его стоимость составит 2250 тенге", – заявил Ербол Бекнураев, офицер продовольственного управления Управления начальника тыла Вооруженных сил Республики Казахстан.

В разных родах войск используются разные рационы питания, которые делятся на пять видов, зависит индивидуальное меню от выполняемых солдатами задач. Соответственно, состав продуктов и количество их наименований различны. Например, военнослужащие десантно-штурмовых войск при выполнении учебно-боевых задач испытывают намного больше нагрузки, чем остальные военнослужащие. Так, в составе индивидуального рациона питания десантных войск содержатся дополнительные продукты: это сыры, сгущённое молоко, сыровяленое мясо конины, орехи, курага, изюм и другие продукты.

Лётчики ежедневно испытывают самые высокие нагрузки в отличие других родов войск, которые затрачивают большое число калорий только при выполнении учебно-боевых задач. Поэтому их рацион отличается не только разнообразием продуктов и блюд, но и калорийностью. Рацион содержит на 600-700 килокалорий больше, чем другие продовольственные пайки. Что касается пайков военнослужащих Сухопутных войск и Военно-морских сил – они практически идентичны.

"Нагрузка военнослужащих одинакова, поэтому особой разницы в питании у них нет. Всего имеется 23 вида продовольственных пайков и, в общем, они состоят из 75 различных продуктов, но каждая норма составляет от 47 до 52 наименований продуктов", – рассказал Ербол Бекнураев.

В военном ведомстве отметили, что услуги по организации питания сейчас оказывают коммерческие структуры, военнослужащие сами готовят только в полевых условиях.