7,5 млн тенге перечислил мошенникам житель Акмолинской области

Сотрудниками следственного отдела управления полиции города Степногорск расследуется уголовное дело по факту мошенничества в отношении местного жителя, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

Преступники придумали целую схему, чтобы обмануть мужчину: сначала представились должностным лицом городского акимата, а затем начали поступать звонки от неизвестных лиц, называвших себя сотрудниками силового ведомства и работниками Национального банка.

Суть обмана заключалась в том, что на имя потерпевшего якобы во всех банках города Степногорск оформляются онлайн-кредиты, но незаконные действия возможно предотвратить, если заявитель сам оформит кредит, выплачивать который ему не придется.

При этом аферисты убедили мужчину, что он участвует в специальной операции силовиков, а потому нельзя рассказывать об этом никому из знакомых.

Поверив звонившим, акмолинец выполнил все условия и лично оформил кредит на 4,5 миллионов тенге, а получив наличные деньги, позже перевел их на указанные мошенниками счета.

Однако мошенники оказались настолько убедительными, что мужчина в тот же день оформил еще один кредит на сумму три миллиона тенге. Сам заявитель посетил еще несколько банков, однако в выдаче займов ему, к счастью, отказали.

Итого 7,5 миллионов тенге акмолинец разными суммами перечислил на более чем 20 разных банковских счетов. В настоящее время по факту мошенничества проводится досудебное расследование.