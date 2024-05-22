7,5 млн га засеют в трёх областях Казахстана

Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров ознакомился с темпом и условиями посевной в Актюбинской, Костанайской и Карагандинской областях, на которые приходится 31,5% всех посевных площадей страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

По данным акиматов областей на сегодняшний день по республике засеяно 7 млн га, в том числе в Актюбинской области – 220 тыс. га или 37,7% от общей площади посевов региона, в Карагандинской области – 326,4 тыс. га или 30,3%, в Костанайской области – 1 322 тыс. га или 25,7% от всех планируемых под посев площадей.

"По оперативным данным акиматов областей по состоянию на 21 мая заключено договоров на приобретение удобрений в объеме 889 тыс. тонн, из которых аграриям отгружено 734,4 тыс. тонн, в т.ч. по Актюбинской области заключено договоров на 2,7 тыс. тонн, отгружено – 2,5 тыс. тонн; по Карагандинской области заключено договоров на 28,2 тыс. тонн, отгружено – 21,2 тыс. тонн; по Костанайской области заключено договоров на 170,0 тыс. тонн, отгружено – 108,7 тыс. тонн удобрений. Айдарбек Сапаров подчеркнул важность внесения достаточного объема удобрений для получения хорошего урожая, а также то, что для этого МСХ РК создает необходимые условия, а именно внедрен механизм авансового субсидирования удобрений, а казахстанские производители отгружают удобрения под гарантию акиматов, благодаря чему аграриям в период посевной не нужно сразу производить оплату", - говорится в сообщении.

На субсидирование удобрений в местных бюджетах на 2024 год предусмотрено 36,2 млрд. тенге.

Министр отметил, что на посевную также выделено порядка 376 тыс. тонн дизтоплива, в том числе в Костанайской области – 79,6 тыс. тонн, Актюбинской области – 7,2 тыс. тонн, Карагандинской области – 17,4 тыс. тонн. С учетом расходов операторов областей по доставке, средняя цена для СХТП, по республике теперь составляет 250 тенге/литр, что дешевле на 15 % от рыночной цены.

Кроме того, впервые на финансирование посевной кампании выделено до 580 млрд тенге заемных средств по льготной ставке в 5%. Средства выделены по программам Кен дала, Кен дала-2 – через Аграрную кредитную корпорацию и по программе форвардного закупа – через Продовольственную контрактную корпорацию.