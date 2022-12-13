75 миллионов тенге хотят потратить в Петропавловске на ледяные горки и фигуры

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Жителей Петропавловска, где из-за очередной аварии на водопроводе снизили подачу воды, удивила щедрость властей при подготовке к зимним праздникам. Власти города решили потратить 75 миллионов тенге на ледяные конструкции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Пять лотов около месяца назад разметили на сайте госзакупок. Конкурс завершён, и через неделю подрядчики приступят к работам. Как рассказали в городском акимате, скульптуры художественной резки с внутренней подсветкой должны появится в пяти частях города.

"В данную сумму входит пять горок, также ледяные фигуры в количестве 44 штук, также световое оформление и различные конструкции изо льда", - пояснила траты пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Петропавловска Асем Айтулова.

Но многие горожане назвали такую "заботу" бессмысленной тратой бюджетных денег. Тем более, что из-за уже регулярных порывов на сетях "ледовые фигуры" то и дело возникают на улицах города.