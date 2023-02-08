75-летнюю бабушку ограбили в подъезде в Астане

Фото: rabochy-put.ru

Пенсионерку ограбили в подъезде собственного дома в Астане. Подробности о преступлении сообщили в полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл в доме на улице Жумабаева. Женщина сняла в банкомате пенсию, купила продукты и возвращалась домой. В подъезде на лестничной площадке её встретил молодой человек, предложил помочь донести сумки.

Ни о чем не подозревающая 75-летняя астанчанка дала мужчине пакеты, сказала, что живёт на четвёртом этаже. Помощник поднялся быстро, подождал бабушку у квартиры, отдал ей продукты и быстро скрылся.

Через пару часов женщина решила проверить сумку и обнаружила, что из неё пропали 140 тысяч тенге, позвонила в полицию.

Сотрудники УП района Алматы установили 38-летнего подозреваемого, ранее судимого за кражу.

По факту начали досудебное расследование, проверяется причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям, совершённым на территории города.



