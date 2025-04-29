7,5 лет за свёртки смерти: закладчика из Telegram отправили за решетку в Астане
В суде подсудимый частично признал свою вину.
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В Астане вынесен приговор в отношении А. за незаконное хранение психотропных веществ в особо крупном размере с целью сбыта, передаёт BaigeNews.kz. Как стало известно, в июле 2024 года обвиняемый вступил в предварительный сговор с неустановленным лицом через мессенджер Telegram, получив точную информацию о местонахождении наркотиков на территории города.
А. хранил 4 свертка психотропного вещества в личных вещах, а также 19 дополнительных свертков в сумке, общим весом 10,89 грамма. Это вещество являлось опасным наркотиком а-PVP и было предназначено для дальнейшего сбыта.
Доказательства вины обвиняемого включают показания свидетелей, заключения экспертиз и видеозапись. В суде подсудимый частично признал свою вину, а прокуратура потребовала наказания в виде лишения свободы.
В результате суд признал А. виновным по статье 297 УК и приговорил его к 7 годам 6 месяцам лишения свободы. При этом суд не установил обстоятельств, смягчающих ответственность.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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