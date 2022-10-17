Лента новостей
- Массовая драка футбольных фанатов "Тобола" и "Актобе" попала на видео 09:27 0
- 75 лет вместе: секрет крепкого брака раскрыли 100-летние супруги 09:10 70
- Аналитики назвали срок наступления рецессии в экономике США 09:06 50
- 12 казахстанцев заразились коронавирусом за минувшие сутки 08:42 119
- В бета-версии WhatsApp появилась возможность редактирования сообщений 07:36 178
- 1,7 тонны незаконно добытой рыбы изъяли у атыраусцев 06:22 264
- Казахстанский полицейский стал бронзовым призёром на Кубке Азии 05:27 238
- Педагог получила травму от ученика в школе Атырау 04:45 539
- Взрыв автоцистерны с ГСМ предотвратили в Атырауской области 03:31 353
- Пожар произошёл на EXPO в Астане 02:15 518
- Сгоревший лес начали восстанавливать в Костанайской области 01:44 350
- Житель Уральска украл телефон у россиянина 00:34 434
- Казахстанский фильм представили на кинофестивале в Корее 16.10.2022 624
- "Реал" обыграл "Барселону" в Мадриде 16.10.2022 449
- Гулял целые сутки: полицейские Семея нашли пропавшего мальчика 16.10.2022 653
- Стал известен следующий соперник Головкина 16.10.2022 805
- Подростку выстрелили в живот в ЗКО 16.10.2022 681
- Фанаты "Гарри Поттера" с волшебными палочками пришли к Хоггвардсу 16.10.2022 470
- Казахстан должен развиваться не путём революции: опубликовано архивное видео с Токаевым 16.10.2022 496
- Ветер, дождь и туман: казахстанские синоптики дали прогноз на понедельник 16.10.2022 590
- Популярные мифы об анестезии развенчала казахстанский врач 16.10.2022 637
- Казахстан завоевал "золото" на чемпионате Азии по тяжёлой атлетике 16.10.2022 1093
- Россиянина с дроном арестовали в Норвегии 16.10.2022 695
- Предложил выпить, а потом избил. Столичные полицейские задержали грабителя 16.10.2022 753
- Что говорят политологи о предстоящих выборах в Казахстане 16.10.2022 511
- Незаконную добычу гравия пресекли в Талдыкоргане 16.10.2022 463
- Как выглядит дом-музей Кунаева в Алматы 16.10.2022 580
- Представители 87 этносов устроили креативный праздник-ярмарку в Таразе 16.10.2022 673
- В сети появилось видео, как тренируются будущие бойцы СОБР 16.10.2022 751
- Гвардеец и собака по кличке Луна задержали мужчину с наркотиками в Жезказгане 16.10.2022 723
- Анна Данилина проиграла в первом круге турнира серии WTA 1000 в Гвадалахаре 16.10.2022 437
- Фестиваль граффити собрал полсотни художников в Алматы 16.10.2022 504
- На видео о необычной полицейской погоне отреагировали в МВД 16.10.2022 2197
- "Древняя, как мир". Что мы знаем о коррупции в Казахстане 16.10.2022 606
- Пожар в турецком небоскрёбе попал на видео 16.10.2022 733
- Коронавирусом за сутки заболели 36 казахстанцев 16.10.2022 389
- Теракт произошел в Белгородской области России 16.10.2022 2344
- Жительница Мангистау распространяла сектантсткие лекции 16.10.2022 1125
- Китай призвал своих граждан покинуть территорию Украины 16.10.2022 1047
- Атырауский чиновник прокатился по городу в инвалидной коляске 16.10.2022 934
- Касым и Жомарт: о чем мечтают близнецы из Актау 16.10.2022 1045
- В Костанайской области закупили 268 ампул препарата для химической кастрации 16.10.2022 690
- Без тепла и газа: в ЗКО жители вынуждены жить в сараях 16.10.2022 666
- Бетонная опора придавила рабочего в Мангистау 16.10.2022 529
- 147 миллионов тенге готовы потратить в Усть-Каменогорске на зимнее содержание дорог 16.10.2022 409
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 14477
- Казахстанец завоевал "бронзу" чемпионата Азии по тяжелой атлетике 16.10.2022 648
- Жителей ВКО просят ограничить посещение лесной зоны 15.10.2022 465
- Президент поздравил казахстанских фермеров с итогами уборки урожая 15.10.2022 540
- Штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах Казахстана 15.10.2022 1725
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 1732
- Отказ ЦИК регистрировать троих кандидатов прокомментировали в штабе "За честные выборы" 15.10.2022 1005
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 1257
- Сбежавшего из СИЗО преступника задержали в Алматы 15.10.2022 1077
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 6425
- "Безопасный город" и "Сергек": как видеонаблюдение спасает казахстанцев 15.10.2022 584
- Трюки легендарного Кажымукана воспроизвели палуаны в Кокшетау 15.10.2022 1833
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 2886
- Хроники дружбы: Как развивались казахско-туркменские отношения 15.10.2022 592
- Бублик не смог прорваться в полуфинал турнира серии ATP в Италии 15.10.2022 605
- Искусственный интеллект заступил на службу: как лесники охраняют Бурабай от пожаров 15.10.2022 672
- Президент Казахстана проводил главу Туркменистана в столичном аэропорту 15.10.2022 667
- Токаев и Бердымухамедов сделали совместное заявление 15.10.2022 846
- Взаимная торговля Казахстана и Туркменистана выросла вдвое за семь месяцев 15.10.2022 556
- Завесу за 700 миллионов тенге строят власти Павлодара, чтобы защитить население от ртути 15.10.2022 910
- Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции 15.10.2022 755
- Казахстанские товары будут продавать в Турции через крупнейший маркетплейс 15.10.2022 1038
- Что обсуждали на переговорах президенты Казахстана и Туркменистана 15.10.2022 420
- Новыми самолётами пополняют авиапарк в Казахстане 15.10.2022 1599
- Мейрам Кажыкен зарегистрирован кандидатом в президенты 15.10.2022 582
- Казахстан и Туркменистан связывают братские узы – Токаев 15.10.2022 588
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 650
- В Акорде встретили Бердымухамедова 15.10.2022 512
- Агрессивного алабая два часа ловили акмолинские полицейские 15.10.2022 1034
- Учебная проверка: казахстанских военных подняли по тревоге для ремонта вертолёта 15.10.2022 479
- Суточная заболеваемость COVID-19 в Казахстане выросла к выходным 15.10.2022 699
- Президенты Казахстана и Туркменистана подпишут значимые документы 15.10.2022 623
- Возможный прототип Windows 12 случайно попал в сеть 15.10.2022 638
- Тяжелоатлетка Айша Омарова взяла бронзу на чемпионате Азии в Бахрейне 15.10.2022 667
- Партию iPhone, Macbook и AirPods пытались контрабандой завезти в Казахстан 15.10.2022 546
75 лет вместе: секрет крепкого брака раскрыли 100-летние супруги
100-летние супруги-долгожители из британского города Кеттеринг, графство Нортгемптоншир, прожили вместе 75 лет и назвали ежедневные препирательства секретом крепкого брака, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Mirror.
Джозефина и Альфред Уотерфилды познакомились в пабе за год до начала Второй мировой войны. Они поженились в 1947 году, их брак длится 75 лет. Недавно муж и жена отметили 100-е дни рождения. У пары четверо внуков и столько же правнуков. Секретом счастливых отношений они считают ежедневные споры.
Сын Джозефины и Альфреда, 74-летний Аллен, подтвердил, что его родители действительно вечно спорят.
"Ничего серьёзного, просто препирательства, — пояснил он. — В наше время брак редко длится так долго, значит, они все делают правильно, и это замечательно. Это надежда для всех нас".
Супруги переехали в дом престарелых лишь в этом году. До этого они несколько десятилетий вели активную жизнь в городе Корби. Джозефина часто играла на пианино и органе в местном пабе, чтобы развлечь местных жителей.
Альфред, который раньше работал сталелитейщиком, отметил 100-летие 19 ноября 2021 года. Джозефине исполнилось 100 лет четвйртого октября. Дети решили устроить празднование их дней рождений в доме престарелых, где живет пара.
Второй сын Уоттерфилдов Брайан приехал на праздник из австралийского города Перт. Сотрудники дома престарелых испекли для пары праздничный пирог.
"Мы всегда хотели, чтобы они хорошо отметили юбилей, и нашли подходящее для всех время", — отметил Аллен. Он подчеркнул, что его родителям очень понравился праздник.
-
Hype news
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 14477
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 1732
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 1257
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 6425
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 2886
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 650
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 1050
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 30588
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 1762
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 2879
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 9124
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 8184
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 5136
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 297700
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 5566
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 4913
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 22163
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 5407
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 5267
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 12278
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 7860
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 7435
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 9244
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 25744
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 7354
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 11021
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 18607
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 8900
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 9634
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 6466
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 26029
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 6504
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 345723
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 34775
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 7240
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 7921
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 13830
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 7160
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 46891
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 12107
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 9977
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 9203
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 8317
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 8775
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 10295
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 7854
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 8628
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 8124
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 25291
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 7956
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 8317
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 7843
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 29531
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 187174
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 14793
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 18998
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 9795
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 10222
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 18924
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 5939
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 11858
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 5874
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 8627
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 30642
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 13126
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 6521
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 10468
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 6651
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 23776
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 8679
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 9429
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 7857
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 13188
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 8616
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 7551
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 7628
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 11352
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 7776
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 7307
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 9897
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 11426
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 9802
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 9785
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 10224
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 9448
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 13768
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 10415
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 12332
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 13268
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 13055
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 10686
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 11034
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 27085
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 11966
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 14283
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 11069
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 12382
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 13053
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 14246
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 12446
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 14405
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 13904
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 15114
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 15059
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 31603
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 15512
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 16424
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 16174
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 16912
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 16969
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 25701
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 16419
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 23695
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 34433
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 18208
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 23488
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 22740
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 24764
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 20800
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 22157
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 20359
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 20281
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 20139
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 35844
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 22235
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 20442
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 25167
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 24499
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 24797
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 24090
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 24208
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 26336
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 26850
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 25521
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 25096
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 25795
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 26880
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 24648
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 27787
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 25559
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 26187
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 27165
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 28836
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 27834
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 26986
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 30691
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 26633
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 29547
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 27204
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 57980
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 28734
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 27790
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 29493
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 27419
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 27821
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 27821
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 27519
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 30129
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 28533
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 30716