75 лет вместе: секрет крепкого брака раскрыли 100-летние супруги

Фото: mirror.co.uk

100-летние супруги-долгожители из британского города Кеттеринг, графство Нортгемптоншир, прожили вместе 75 лет и назвали ежедневные препирательства секретом крепкого брака, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Mirror.

Джозефина и Альфред Уотерфилды познакомились в пабе за год до начала Второй мировой войны. Они поженились в 1947 году, их брак длится 75 лет. Недавно муж и жена отметили 100-е дни рождения. У пары четверо внуков и столько же правнуков. Секретом счастливых отношений они считают ежедневные споры.

Сын Джозефины и Альфреда, 74-летний Аллен, подтвердил, что его родители действительно вечно спорят.

"Ничего серьёзного, просто препирательства, — пояснил он. — В наше время брак редко длится так долго, значит, они все делают правильно, и это замечательно. Это надежда для всех нас".

Супруги переехали в дом престарелых лишь в этом году. До этого они несколько десятилетий вели активную жизнь в городе Корби. Джозефина часто играла на пианино и органе в местном пабе, чтобы развлечь местных жителей.

Альфред, который раньше работал сталелитейщиком, отметил 100-летие 19 ноября 2021 года. Джозефине исполнилось 100 лет четвйртого октября. Дети решили устроить празднование их дней рождений в доме престарелых, где живет пара.

Второй сын Уоттерфилдов Брайан приехал на праздник из австралийского города Перт. Сотрудники дома престарелых испекли для пары праздничный пирог.