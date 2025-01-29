74-летнюю автоледи лишили водительских прав в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz.

"Судом установлено, что в декабре 2024 года гражданка И. 1951 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляла транспортным средством марки Toyota. На суде гражданка И. признала факт правонарушения", – сообщает пресс-служба специализированного суда по административным правонарушениям Павлодара.

Правонарушение подтверждается протоколом об административном правонарушении (часть 1 статьи 608 КоАП), заключением медицинского освидетельствования, видеозаписью.

Санкция части 1 статьи 608 КоАП предусматривает административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет. Административный арест не может применяться к женщинам старше 58 лет. Поэтому суд лишил нарушительницу водительских прав сроком на семь лет.