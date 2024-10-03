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74-летний силач удивил жителей Туркестанской области

Сегодня, 18:56
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акимат Туркестанской области Сегодня, 18:56
Сегодня, 18:56
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Фото: акимат Туркестанской области

В Туркестане проходит фестиваль искусств "Өнерлі өлке". Приехавший посмотреть на мероприятие 74-летний мужчина удивил собравшихся своей силой, передаёт BaigeNews.kz.

В этноауле идут Дни культуры Ордабасинского района. 74-летний туркестанец так был впечатлён увиденным, что вызвался поднять 45-килограммовое бревно. Он смог сделать это 10 раз, чем поразил всех собравшихся.

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