74-летний силач удивил жителей Туркестанской области
Сегодня, 18:56
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Сегодня, 18:56Сегодня, 18:56
76Фото: акимат Туркестанской области
В Туркестане проходит фестиваль искусств "Өнерлі өлке". Приехавший посмотреть на мероприятие 74-летний мужчина удивил собравшихся своей силой, передаёт BaigeNews.kz.
В этноауле идут Дни культуры Ордабасинского района. 74-летний туркестанец так был впечатлён увиденным, что вызвался поднять 45-килограммовое бревно. Он смог сделать это 10 раз, чем поразил всех собравшихся.
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