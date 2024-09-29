74 автобусных маршрута в Алматы изменят схему движения из-за марафона
Сегодня, 02:41
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Сегодня, 02:41Сегодня, 02:41
98Фото: Telegram-канал Almaty_Joly
В Алматы 29 cентября на время проведения Almaty Marathon изменятся схемы движения общественного транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.
В период с 6:00 до 12:30 изменятся схемы движения 74 автобусных маршрутов и будет приостановлено движение троллейбусов.
С 6:20 до 12:30 частично перекроют движение по маршруту марафона.
С 6:00 28 сентября до 22:00 29 сентября будут перекрыты обе полосы движения по улице Сатпаева от улицы Желтоксан до проспекта Назарбаева.
Подробности о временных схемах движения каждого маршрута по ссылке.
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