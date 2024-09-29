74 автобусных маршрута в Алматы изменят схему движения из-за марафона

В Алматы 29 cентября на время проведения Almaty Marathon изменятся схемы движения общественного транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

В период с 6:00 до 12:30 изменятся схемы движения 74 автобусных маршрутов и будет приостановлено движение троллейбусов.

С 6:20 до 12:30 частично перекроют движение по маршруту марафона.

С 6:00 28 сентября до 22:00 29 сентября будут перекрыты обе полосы движения по улице Сатпаева от улицы Желтоксан до проспекта Назарбаева.

Подробности о временных схемах движения каждого маршрута по ссылке.