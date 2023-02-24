73,9 млрд тенге выплачено из бюджета получателям адресной социальной помощи

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По состоянию на 1 февраля 2023 года адресная социальная помощь назначена 350,4 тысячи человек из 67,1 тысячи семей. В текущем году на эти цели из бюджета выделено 73,9 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК

Так, АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70 процентов от регионального прожиточного минимума.

К слову, с 1 января 2023 года гарантированный социальный пакет, предоставляемый для детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей, переведён с натурального вида в монетизированный формат помощи в виде дополнительной выплаты детям в возрасте от одного до шести лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребенка (2023 год – 5 175 тенге).

Отметим, на 1 февраля этого года дополнительная выплата назначена 106,4 тысячи детей дошкольного возраста из числа получателей АСП.

Напомним, в настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в центр занятости населения, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал Электронного правительства (egov.kz).